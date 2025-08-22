Lisätietoja FRAGMA-rahakkeesta

FRAGMA-rahakkeen hintatiedot

FRAGMA-rahakkeen valkoinen paperi

FRAGMA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FRAGMA-rahakkeen tokenomiikka

FRAGMA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

FRAGMA-logo

FRAGMA – hinta (FRAGMA)

Ei listattu

1FRAGMA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00029866
$0.00029866$0.00029866
-0.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen FRAGMA (FRAGMA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:29:59 (UTC+8)

FRAGMA (FRAGMA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01094455
$ 0.01094455$ 0.01094455

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.67%

-7.54%

-7.54%

FRAGMA (FRAGMA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FRAGMA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FRAGMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01094455, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FRAGMA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.67% 24 tunnin aikana ja -7.54% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FRAGMA (FRAGMA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 29.87K
$ 29.87K$ 29.87K

--
----

$ 29.87K
$ 29.87K$ 29.87K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

FRAGMA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 29.87K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FRAGMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 29.87K.

FRAGMA (FRAGMA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana FRAGMA – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana FRAGMA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana FRAGMA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana FRAGMA – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.67%
30 päivää$ 0-75.77%
60 päivää$ 0-89.48%
90 päivää$ 0--

Mikä on FRAGMA (FRAGMA)

Fragma is a decentralized, privacy-first file-sharing platform that leverages privacy tech to anonymize file transfers and distributed storage to ensure security and redundancy. ‍When a file is uploaded to the Resonator network, it is first encrypted and then split into smaller fragments for security and redundancy. Each fragment is individually encrypted, ensuring no single storage node can access the entire file.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

FRAGMA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FRAGMA (FRAGMA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FRAGMA (FRAGMA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FRAGMA-rahakkeelle.

Tarkista FRAGMA-rahakkeen hintaennuste nyt!

FRAGMA paikallisiin valuuttoihin

FRAGMA (FRAGMA) -rahakkeen tokenomiikka

FRAGMA (FRAGMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FRAGMA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FRAGMA (FRAGMA)”

Paljonko FRAGMA (FRAGMA) on arvoltaan tänään?
FRAGMA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FRAGMA-USD-parin nykyinen hinta?
FRAGMA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FRAGMA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FRAGMA markkina-arvo on $ 29.87K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FRAGMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FRAGMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli FRAGMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FRAGMA saavutti ATH-hinnaksi 0.01094455 USD.
Mikä oli FRAGMA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FRAGMA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FRAGMA-rahakkeen treidausvolyymi?
FRAGMA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FRAGMA tänä vuonna korkeammalle?
FRAGMA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FRAGMA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:29:59 (UTC+8)

FRAGMA (FRAGMA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.