Fractal – hinta (FCL)

Ei listattu

1FCL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00144476
+1.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Fractal (FCL) -hintakaavio
Fractal (FCL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00141349
24 h:n matalin
$ 0.00144565
24 h:n korkein

$ 0.00141349
$ 0.00144565
$ 1.47
$ 0.00102806
--

+1.20%

-11.45%

-11.45%

Fractal (FCL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00144476. Viimeisen 24 tunnin aikana FCL on vaihdellut alimmillaan $ 0.00141349 ja korkeimmillaan $ 0.00144565 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FCL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.47, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00102806.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FCL on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +1.20% 24 tunnin aikana ja -11.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Fractal (FCL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 177.09K
--
$ 351.27K
122.57M
243,135,150.9888386
Fractal-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 177.09K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FCL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 122.57M ja sen kokonaistarjonta on 243135150.9888386. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 351.27K.

Fractal (FCL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Fractal – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Fractal – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004354750.
Viimeisten 60 päivän aikana Fractal – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006947793.
Viimeisten 90 päivän aikana Fractal – USD -hinnan muutos oli $ -0.003007212223009165.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.20%
30 päivää$ -0.0004354750-30.14%
60 päivää$ -0.0006947793-48.08%
90 päivää$ -0.003007212223009165-67.54%

Mikä on Fractal (FCL)

Founded in 2017 and headquartered in Berlin, Germany, Fractal ID is a decentralized identity provider that enables Web3 projects to scale with decentralized identity solutions that suit their needs. The company's mission is to empower users by crafting open-source, composable identity solutions that seamlessly integrate with Blockchain Ecosystems and dApps, ensuring the ethos of Web3 is embraced by all. Some of Fractal ID’s services include offering its clients Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML), Know Your Business (KYB), and Counter-Terrorism Financing (CTF) checks

Fractal (FCL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Fractal-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Fractal (FCL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Fractal (FCL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Fractal-rahakkeelle.

Tarkista Fractal-rahakkeen hintaennuste nyt!

FCL paikallisiin valuuttoihin

Fractal (FCL) -rahakkeen tokenomiikka

Fractal (FCL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FCL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Fractal (FCL)”

Paljonko Fractal (FCL) on arvoltaan tänään?
FCL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00144476 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FCL-USD-parin nykyinen hinta?
FCL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00144476. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Fractal-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FCL markkina-arvo on $ 177.09K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FCL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FCL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 122.57M USD.
Mikä oli FCL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FCL saavutti ATH-hinnaksi 1.47 USD.
Mikä oli FCL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FCL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00102806 USD.
Mikä on FCL-rahakkeen treidausvolyymi?
FCL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FCL tänä vuonna korkeammalle?
FCL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FCL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.