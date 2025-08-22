Lisätietoja FPIBANK-rahakkeesta

FPI Bank – hinta (FPIBANK)

1FPIBANK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00500914
$0.00500914
+19.60%1D
Reaaliaikainen FPI Bank (FPIBANK) -hintakaavio
FPI Bank (FPIBANK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00415219
24 h:n matalin
$ 0.00519873
24 h:n korkein

$ 0.00415219
$ 0.00519873
$ 0.093765
$ 0.00171803
+0.60%

+19.70%

+41.08%

+41.08%

FPI Bank (FPIBANK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00501007. Viimeisen 24 tunnin aikana FPIBANK on vaihdellut alimmillaan $ 0.00415219 ja korkeimmillaan $ 0.00519873 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FPIBANK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.093765, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00171803.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FPIBANK on muuttunut +0.60% viimeisen tunnin aikana, +19.70% 24 tunnin aikana ja +41.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FPI Bank (FPIBANK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.25M
--
$ 4.83M
647.95M
964,999,998.0
FPI Bank-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.25M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FPIBANK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 647.95M ja sen kokonaistarjonta on 964999998.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.83M.

FPI Bank (FPIBANK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana FPI Bank – USD -hinta muuttui $ +0.00082465.
Viimeisten 30 päivän aikana FPI Bank – USD -hinnan muutos oli $ +0.0034630500.
Viimeisten 60 päivän aikana FPI Bank – USD -hinnan muutos oli $ +0.0010433195.
Viimeisten 90 päivän aikana FPI Bank – USD -hinnan muutos oli $ +0.000100156258444714.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00082465+19.70%
30 päivää$ +0.0034630500+69.12%
60 päivää$ +0.0010433195+20.82%
90 päivää$ +0.000100156258444714+2.04%

Mikä on FPI Bank (FPIBANK)

It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon “Phineas and Ferb” as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz. The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON.

FPI Bank (FPIBANK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

FPI Bank-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FPI Bank (FPIBANK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FPI Bank (FPIBANK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FPI Bank-rahakkeelle.

Tarkista FPI Bank-rahakkeen hintaennuste nyt!

FPIBANK paikallisiin valuuttoihin

FPI Bank (FPIBANK) -rahakkeen tokenomiikka

FPI Bank (FPIBANK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FPIBANK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FPI Bank (FPIBANK)”

Paljonko FPI Bank (FPIBANK) on arvoltaan tänään?
FPIBANK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00501007 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FPIBANK-USD-parin nykyinen hinta?
FPIBANK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00501007. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FPI Bank-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FPIBANK markkina-arvo on $ 3.25M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FPIBANK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FPIBANK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 647.95M USD.
Mikä oli FPIBANK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FPIBANK saavutti ATH-hinnaksi 0.093765 USD.
Mikä oli FPIBANK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FPIBANK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00171803 USD.
Mikä on FPIBANK-rahakkeen treidausvolyymi?
FPIBANK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FPIBANK tänä vuonna korkeammalle?
FPIBANK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FPIBANK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
