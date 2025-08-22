Lisätietoja FSTR-rahakkeesta

Fourth Star-logo

Fourth Star – hinta (FSTR)

Ei listattu

1FSTR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00739795
$0.00739795
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Fourth Star (FSTR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:49:54 (UTC+8)

Fourth Star (FSTR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00739734
$ 0.00739734
24 h:n matalin
$ 0.00739795
$ 0.00739795
24 h:n korkein

$ 0.00739734
$ 0.00739734

$ 0.00739795
$ 0.00739795

$ 0.090011
$ 0.090011

$ 0.00380003
$ 0.00380003

--

+0.01%

-22.98%

-22.98%

Fourth Star (FSTR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00739795. Viimeisen 24 tunnin aikana FSTR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00739734 ja korkeimmillaan $ 0.00739795 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FSTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.090011, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00380003.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FSTR on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.01% 24 tunnin aikana ja -22.98% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Fourth Star (FSTR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 75.12K
$ 75.12K

--
--

$ 739.80K
$ 739.80K

10.15M
10.15M

100,000,000.0
100,000,000.0

Fourth Star-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 75.12K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FSTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.15M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 739.80K.

Fourth Star (FSTR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Fourth Star – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Fourth Star – USD -hinnan muutos oli $ -0.0033457643.
Viimeisten 60 päivän aikana Fourth Star – USD -hinnan muutos oli $ -0.0035165955.
Viimeisten 90 päivän aikana Fourth Star – USD -hinnan muutos oli $ -0.02760621324347729.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.01%
30 päivää$ -0.0033457643-45.22%
60 päivää$ -0.0035165955-47.53%
90 päivää$ -0.02760621324347729-78.86%

Mikä on Fourth Star (FSTR)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Fourth Star (FSTR) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Fourth Star-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Fourth Star (FSTR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Fourth Star (FSTR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Fourth Star-rahakkeelle.

Tarkista Fourth Star-rahakkeen hintaennuste nyt!

FSTR paikallisiin valuuttoihin

Fourth Star (FSTR) -rahakkeen tokenomiikka

Fourth Star (FSTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FSTR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Fourth Star (FSTR)”

Paljonko Fourth Star (FSTR) on arvoltaan tänään?
FSTR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00739795 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FSTR-USD-parin nykyinen hinta?
FSTR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00739795. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Fourth Star-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FSTR markkina-arvo on $ 75.12K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FSTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FSTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.15M USD.
Mikä oli FSTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FSTR saavutti ATH-hinnaksi 0.090011 USD.
Mikä oli FSTR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FSTR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00380003 USD.
Mikä on FSTR-rahakkeen treidausvolyymi?
FSTR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FSTR tänä vuonna korkeammalle?
FSTR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FSTR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:49:54 (UTC+8)

