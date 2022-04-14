Forty Two DAO Token (FTD) -rahakkeen tokenomiikka
Forty Two DAO Token (FTD) -rahakkeen tiedot
42DAO is a DAO focused on enhancing the DeFi ecosystem through an innovative stablecoin BLC (Balance Coin), promotes seamless transactions within DeFi applications, enabling community governance to drive projects that meet the evolving needs of the blockchain industry.
42DAO operates as the governance entity for the Balance Protocol, and the BCH Ecosystem Fund is one of the founding members of 42DAO, which endorse and back 42DAO with full supports, including funds, resources, and strategic cooperation. Its goal is to bring persistent vigor and innovative attraction to BCH, thereby enhancing its fundamental stability.
42DAO is the central governing body of the Balance Protocol, a pioneering DeFi protocol that offers a USD-pegged stablecoin, Balance Coin (BLC). Acting as the foundation for the Balance Protocol's stability and growth, 42DAO fosters a collaborative environment where key decisions are made through community voting. FTD token holders, the lifeblood of 42DAO, have the exclusive right to participate in these votes, shaping the future direction of the Balance Protocol.
Forty Two DAO Token (FTD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Forty Two DAO Token (FTD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Forty Two DAO Token (FTD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Forty Two DAO Token (FTD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä FTD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FTD-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät FTD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FTD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
FTD-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne FTD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FTD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.