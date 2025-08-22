Fortress Loans – hinta (FTS)
Fortress Loans (FTS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00208611. Viimeisen 24 tunnin aikana FTS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00208575 ja korkeimmillaan $ 0.00210803 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FTS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 14.12, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00165818.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FTS on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.32% 24 tunnin aikana ja -0.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Fortress Loans-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 19.69K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FTS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.44M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.86K.
Tämän päivän aikana Fortress Loans – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Fortress Loans – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000145097.
Viimeisten 60 päivän aikana Fortress Loans – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003727688.
Viimeisten 90 päivän aikana Fortress Loans – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.32%
|30 päivää
|$ +0.0000145097
|+0.70%
|60 päivää
|$ +0.0003727688
|+17.87%
|90 päivää
|$ 0
|--
Fortress is an algorithmic money market, and synthetic stable coin protocol designed to bring secure and trustless credit and lending to users on Binance Smart Chain. Fortress enables investors to lend and/or borrow cryptocurrencies, by pledging the platform an over-collateralized amount of cryptocurrency. Fortress does this by utilizing money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand of each asset. Users who choose to supply liquidity to Fortress earn compounded interest as rewards for supplying their assets to the protocol. When supplying assets, users are also given the ability to mint stable-coins, or borrow other assets against their supplied assets. Once a user has supplied assets to Fortress, the user can then borrow assets or mint stable-coins, by over-collateralizing and paying interest on the amount borrowed. Loans from the Fortress protocol do not have monthly payments, late fees, and can be paid off at any time. Fortress is able to do this without ever requiring a credit check, with near immediate origination, using smart contracts that provide an automated, and absolutely transparent system for investment and profit distribution.
Fortress Loans (FTS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.