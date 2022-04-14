Fort Knox (FORTKNOX) -rahakkeen tokenomiikka
Fort Knox (FORTKNOX) -rahakkeen tiedot
The Vault of Meme Wealth on $ETH !
Fort Knox is one of the most secure and well-known military installations in the world. Located in Kentucky, USA, it is home to the United States Bullion Depository, which houses a significant portion of the U.S. gold reserves. The facility, operated by the U.S. Department of the Treasury, has been a symbol of wealth and security since it was established in 1936.
The depository is famous for its impenetrable security. The building is reinforced with thick granite walls and a vault door that weighs over 20 tons. It is surrounded by electrified fences, armed guards, and advanced surveillance systems, making it one of the hardest places in the world to break into. Throughout history, Fort Knox has stored more than just gold. During World War II, it safeguarded national treasures like the U.S. Constitution, the Declaration of Independence, and even the Crown Jewels of England to protect them from potential attacks.
Today, Fort Knox remains a heavily guarded symbol of American financial power, and its name is often used as a metaphor for extreme security and wealth protection.
Fort Knox (FORTKNOX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Fort Knox (FORTKNOX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Fort Knox (FORTKNOX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Fort Knox (FORTKNOX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä FORTKNOX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FORTKNOX-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät FORTKNOX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FORTKNOX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
FORTKNOX-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne FORTKNOX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FORTKNOX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.