Lisätietoja CGX-rahakkeesta

CGX-rahakkeen hintatiedot

CGX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CGX-rahakkeen tokenomiikka

CGX-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Forkast-logo

Forkast – hinta (CGX)

Ei listattu

1CGX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00102644
$0.00102644$0.00102644
-0.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Forkast (CGX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:49:29 (UTC+8)

Forkast (CGX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00102387
$ 0.00102387$ 0.00102387
24 h:n matalin
$ 0.00103776
$ 0.00103776$ 0.00103776
24 h:n korkein

$ 0.00102387
$ 0.00102387$ 0.00102387

$ 0.00103776
$ 0.00103776$ 0.00103776

$ 0.03869795
$ 0.03869795$ 0.03869795

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

-0.58%

-14.58%

-14.58%

Forkast (CGX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00102634. Viimeisen 24 tunnin aikana CGX on vaihdellut alimmillaan $ 0.00102387 ja korkeimmillaan $ 0.00103776 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CGX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03869795, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CGX on muuttunut -0.09% viimeisen tunnin aikana, -0.58% 24 tunnin aikana ja -14.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Forkast (CGX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 179.64K
$ 179.64K$ 179.64K

--
----

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

175.01M
175.01M 175.01M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Forkast-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 179.64K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CGX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 175.01M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.03M.

Forkast (CGX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Forkast – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Forkast – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001858365.
Viimeisten 60 päivän aikana Forkast – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000185786.
Viimeisten 90 päivän aikana Forkast – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002265418517267687.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.58%
30 päivää$ -0.0001858365-18.10%
60 päivää$ -0.0000185786-1.81%
90 päivää$ +0.0002265418517267687+28.32%

Mikä on Forkast (CGX)

Forkast is a prediction market built for gaming and internet culture. Users can create and participate in prediction markets based on trending topics in gaming, memes, streamers, breaking news, and Web3 assets. Community Gaming is the most advanced tournament management software in the industry with built-in wallets, no fees, and automated payments for over 50,000 monthly matches. Since 2020, Community Gaming has paid over 10,000 gamers and created 800,000 wallets. It leads the competitive gaming space, handling payments for 50k+ tournament matches monthly. Both platforms are powered by $CGX, a versatile utility token used for staking and competitive rewards.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Forkast (CGX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Forkast-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Forkast (CGX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Forkast (CGX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Forkast-rahakkeelle.

Tarkista Forkast-rahakkeen hintaennuste nyt!

CGX paikallisiin valuuttoihin

Forkast (CGX) -rahakkeen tokenomiikka

Forkast (CGX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CGX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Forkast (CGX)”

Paljonko Forkast (CGX) on arvoltaan tänään?
CGX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00102634 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CGX-USD-parin nykyinen hinta?
CGX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00102634. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Forkast-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CGX markkina-arvo on $ 179.64K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CGX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CGX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 175.01M USD.
Mikä oli CGX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CGX saavutti ATH-hinnaksi 0.03869795 USD.
Mikä oli CGX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CGX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CGX-rahakkeen treidausvolyymi?
CGX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CGX tänä vuonna korkeammalle?
CGX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CGX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:49:29 (UTC+8)

Forkast (CGX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.