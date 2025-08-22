Lisätietoja FP-rahakkeesta

Forgotten Playland – hinta (FP)

Ei listattu

1FP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0,00043647
$0,00043647$0,00043647
+3,00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Forgotten Playland (FP) -hintakaavio
Forgotten Playland (FP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,098671
$ 0,098671$ 0,098671

$ 0
$ 0$ 0

+0,37%

+3,05%

-10,67%

-10,67%

Forgotten Playland (FP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FP on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0,098671, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FP on muuttunut +0,37% viimeisen tunnin aikana, +3,05% 24 tunnin aikana ja -10,67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Forgotten Playland (FP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1,78M
$ 1,78M$ 1,78M

--
----

$ 3,48M
$ 3,48M$ 3,48M

4,08B
4,08B 4,08B

7 972 902 505,783006
7 972 902 505,783006 7 972 902 505,783006

Forgotten Playland-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1,78M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4,08B ja sen kokonaistarjonta on 7972902505.783006. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3,48M.

Forgotten Playland (FP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Forgotten Playland – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Forgotten Playland – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Forgotten Playland – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Forgotten Playland – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+3,05%
30 päivää$ 0+3,18%
60 päivää$ 0-14,44%
90 päivää$ 0--

Mikä on Forgotten Playland (FP)

Forgotten Playland is a free-to-play online party game coming to you in the first quarter of 2024

Forgotten Playland (FP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Forgotten Playland-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Forgotten Playland (FP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Forgotten Playland (FP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Forgotten Playland-rahakkeelle.

Tarkista Forgotten Playland-rahakkeen hintaennuste nyt!

FP paikallisiin valuuttoihin

Forgotten Playland (FP) -rahakkeen tokenomiikka

Forgotten Playland (FP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Forgotten Playland (FP)”

Paljonko Forgotten Playland (FP) on arvoltaan tänään?
FP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FP-USD-parin nykyinen hinta?
FP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Forgotten Playland-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FP markkina-arvo on $ 1,78M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4,08B USD.
Mikä oli FP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FP saavutti ATH-hinnaksi 0,098671 USD.
Mikä oli FP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FP-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FP-rahakkeen treidausvolyymi?
FP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FP tänä vuonna korkeammalle?
FP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
