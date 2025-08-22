Forest Knight – hinta (KNIGHT)
+0.02%
+0.61%
-6.77%
-6.77%
Forest Knight (KNIGHT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00924318. Viimeisen 24 tunnin aikana KNIGHT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00899707 ja korkeimmillaan $ 0.00925709 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KNIGHT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.8, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0045756.
Lyhyen aikavälin tuloksissa KNIGHT on muuttunut +0.02% viimeisen tunnin aikana, +0.61% 24 tunnin aikana ja -6.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Forest Knight-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 555.89K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KNIGHT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 60.09M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 925.09K.
Tämän päivän aikana Forest Knight – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Forest Knight – USD -hinnan muutos oli $ +0.0012888098.
Viimeisten 60 päivän aikana Forest Knight – USD -hinnan muutos oli $ +0.0069931505.
Viimeisten 90 päivän aikana Forest Knight – USD -hinnan muutos oli $ +0.000964707786553274.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+0.61%
|30 päivää
|$ +0.0012888098
|+13.94%
|60 päivää
|$ +0.0069931505
|+75.66%
|90 päivää
|$ +0.000964707786553274
|+11.65%
Forest Knight is a Play-to-Earn mobile game powered by Ethereum & Polygon Layer 2. This Free-to-Play Turn-Based Strategy game allows players to build their own team of brave heroes that have all traveled from different realms to join the battle against the Skeleton Master. Your goal is to level up your heroes and equip them with unique and powerful NFTs to aid them in this journey. During this long journey, you will challenge other knights of the kingdom in the PvP Arena for great rewards, join guilds with like-minded knights and fight in mass battles versus other guilds, train your own pets and gain $KNIGHT tokens every step of the way. If you haven’t tried our game yet, feel free to try the public Early Access of Forest Knight The $KNIGHT token is a native, utility token used for: Marketplace Trading Upgrading & Merging NFTs Staking in Buildings Guild Wars Bounties PVP Tournament Entries Blockchain Pet Evolution What makes Forest Knight Unique? By adopting a Free-to-Play model, in Forest Knight, you will be able to play the game and earn both NFTs and Tokens, without having to invest anything but time. No large initial deposits, no odd subscription models. The team is focused on enriching the player’s experience by adding many fun and unique features and not just rely on NFTs to make it look cool. You can always find something fun and productive to do in Forest Knight. Balancing the PVP and PVE features of the game, the developers are focused on creating a journey for all types of players - casuals and hardcore grinders. For players that love the PVE experience, we have Adventure Mode, a series of missions culminating in the fight against the Skeleton Master. And for the players that really just want to fight other players, we have the Arena and Guild Wars. The game features a deceptively simple presentation with eye-catching fantasy graphics that conceal deep strategic structure and tactical nuance underneath. As you progress through the game, you'll recruit new heroes to join you in the battle to protect the realms, each with their own strengths and weaknesses (plus weapons and accessories) that provide varying advantages and drawbacks against enemy teams. Ultimately, the team wants to create an enjoyable game whose experience is enhanced by NFT collectibles and not the other way around. Earning money from playing should just be a byproduct of enjoying yourself while playing the game, which is exactly what Chrono Games aims to do with Forest Knight.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Forest Knight (KNIGHT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Forest Knight (KNIGHT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Forest Knight-rahakkeelle.
Tarkista Forest Knight-rahakkeen hintaennuste nyt!
Forest Knight (KNIGHT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KNIGHT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-22 14:14:00
|Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
|08-22 05:17:00
|Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.