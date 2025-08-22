Lisätietoja FTPXBT-rahakkeesta

FOR THE PEOPLE XBT – hinta (FTPXBT)

Ei listattu

1FTPXBT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) -hintakaavio
FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.78%

+2.67%

+2.67%

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FTPXBT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FTPXBT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FTPXBT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.78% 24 tunnin aikana ja +2.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 7.58K
$ 7.58K$ 7.58K

--
----

$ 7.58K
$ 7.58K$ 7.58K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

FOR THE PEOPLE XBT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.58K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FTPXBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.58K.

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana FOR THE PEOPLE XBT – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana FOR THE PEOPLE XBT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana FOR THE PEOPLE XBT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana FOR THE PEOPLE XBT – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.78%
30 päivää$ 0-3.95%
60 päivää$ 0+10.85%
90 päivää$ 0--

Mikä on FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT)

$FTPXBT is a cryptocurrency project created to protect traders in the DeFi space from scams and rug pulls. It offers real-time security insights on new BSC token launches, analyzing deployer history, token holder concentration, and other factors to identify high-risk projects. By providing alerts on Twitter and Telegram, $FTPXBT aims to empower users with the information needed to make safer investment decisions. The project was born out of the need to fight back against scams, following a rug pull that impacted The Trenches community.

FOR THE PEOPLE XBT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FOR THE PEOPLE XBT-rahakkeelle.

Tarkista FOR THE PEOPLE XBT-rahakkeen hintaennuste nyt!

FTPXBT paikallisiin valuuttoihin

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) -rahakkeen tokenomiikka

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FTPXBT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT)”

Paljonko FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) on arvoltaan tänään?
FTPXBT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FTPXBT-USD-parin nykyinen hinta?
FTPXBT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FOR THE PEOPLE XBT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FTPXBT markkina-arvo on $ 7.58K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FTPXBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FTPXBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli FTPXBT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FTPXBT saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli FTPXBT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FTPXBT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FTPXBT-rahakkeen treidausvolyymi?
FTPXBT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FTPXBT tänä vuonna korkeammalle?
FTPXBT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FTPXBT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.