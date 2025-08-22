FOR THE PEOPLE XBT – hinta (FTPXBT)
FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FTPXBT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FTPXBT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FTPXBT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.78% 24 tunnin aikana ja +2.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
FOR THE PEOPLE XBT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.58K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FTPXBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.58K.
Tämän päivän aikana FOR THE PEOPLE XBT – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana FOR THE PEOPLE XBT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana FOR THE PEOPLE XBT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana FOR THE PEOPLE XBT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.78%
|30 päivää
|$ 0
|-3.95%
|60 päivää
|$ 0
|+10.85%
|90 päivää
|$ 0
|--
$FTPXBT is a cryptocurrency project created to protect traders in the DeFi space from scams and rug pulls. It offers real-time security insights on new BSC token launches, analyzing deployer history, token holder concentration, and other factors to identify high-risk projects. By providing alerts on Twitter and Telegram, $FTPXBT aims to empower users with the information needed to make safer investment decisions. The project was born out of the need to fight back against scams, following a rug pull that impacted The Trenches community.
