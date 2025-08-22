Lisätietoja FOMO3D.FUN-rahakkeesta

FOMO3D.FUN-rahakkeen hintatiedot

FOMO3D.FUN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FOMO3D.FUN-rahakkeen tokenomiikka

FOMO3D.FUN-rahakkeen hintaennuste

FOMO 3D-logo

FOMO 3D – hinta (FOMO3D.FUN)

Ei listattu

1FOMO3D.FUN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-4.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen FOMO 3D (FOMO3D.FUN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:54:02 (UTC+8)

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02397837
$ 0.02397837$ 0.02397837

$ 0
$ 0$ 0

+1.40%

-3.33%

-6.93%

-6.93%

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FOMO3D.FUN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FOMO3D.FUN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02397837, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FOMO3D.FUN on muuttunut +1.40% viimeisen tunnin aikana, -3.33% 24 tunnin aikana ja -6.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 20.93K
$ 20.93K$ 20.93K

--
----

$ 20.93K
$ 20.93K$ 20.93K

990.72M
990.72M 990.72M

990,720,209.625312
990,720,209.625312 990,720,209.625312

FOMO 3D-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.93K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FOMO3D.FUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 990.72M ja sen kokonaistarjonta on 990720209.625312. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.93K.

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana FOMO 3D – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana FOMO 3D – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana FOMO 3D – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana FOMO 3D – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.33%
30 päivää$ 0-12.54%
60 päivää$ 0+31.16%
90 päivää$ 0--

Mikä on FOMO 3D (FOMO3D.FUN)

solana.fun is a token launchpad + a revolutionary DEX within one product that incentivizes early LP and Late withdrawal with a revenue claim mechanism for the community through the $fomo3d token. there are two models, gobble dot fun( which is cpmms competitor like raydium; the revenue generated from it goes to fomo3d stakers, nft holders and dev, the other model is fomo3d launchpad which is pumpfun competitor as fees are half as compared to pf, there is 0.5% tx fee on launches till bonding, half of it goes to $PET holders and the other half goes to fomo3d stakers and nft holders

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

FOMO 3D-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FOMO 3D (FOMO3D.FUN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FOMO 3D (FOMO3D.FUN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FOMO 3D-rahakkeelle.

Tarkista FOMO 3D-rahakkeen hintaennuste nyt!

FOMO3D.FUN paikallisiin valuuttoihin

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) -rahakkeen tokenomiikka

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FOMO3D.FUN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FOMO 3D (FOMO3D.FUN)”

Paljonko FOMO 3D (FOMO3D.FUN) on arvoltaan tänään?
FOMO3D.FUN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FOMO3D.FUN-USD-parin nykyinen hinta?
FOMO3D.FUN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FOMO 3D-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FOMO3D.FUN markkina-arvo on $ 20.93K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FOMO3D.FUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FOMO3D.FUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 990.72M USD.
Mikä oli FOMO3D.FUN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FOMO3D.FUN saavutti ATH-hinnaksi 0.02397837 USD.
Mikä oli FOMO3D.FUN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FOMO3D.FUN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FOMO3D.FUN-rahakkeen treidausvolyymi?
FOMO3D.FUN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FOMO3D.FUN tänä vuonna korkeammalle?
FOMO3D.FUN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FOMO3D.FUN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.