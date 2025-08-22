Lisätietoja FLUXT-rahakkeesta

Flux Terminal – hinta (FLUXT)

Ei listattu

1FLUXT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.40%1D
USD
Reaaliaikainen Flux Terminal (FLUXT) -hintakaavio
Flux Terminal (FLUXT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.49%

-12.16%

-12.16%

Flux Terminal (FLUXT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FLUXT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FLUXT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FLUXT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.49% 24 tunnin aikana ja -12.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Flux Terminal (FLUXT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 14.38K
$ 14.38K$ 14.38K

--
----

$ 14.38K
$ 14.38K$ 14.38K

999.99M
999.99M 999.99M

999,992,021.0
999,992,021.0 999,992,021.0

Flux Terminal-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.38K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FLUXT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M ja sen kokonaistarjonta on 999992021.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.38K.

Flux Terminal (FLUXT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Flux Terminal – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Flux Terminal – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Flux Terminal – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Flux Terminal – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.49%
30 päivää$ 0-9.07%
60 päivää$ 0+0.57%
90 päivää$ 0--

Mikä on Flux Terminal (FLUXT)

Flux Terminal is a crypto Alpha hub built to help traders find Alpha using SocialFi AI Signals and Blockchain Data. Flux Terminal owns multiple products including SocialFi AI Terminal which is a hub that tracks X data in real time and uses AI to analyze crypto sentiment. Flux also recently launched Heimdall, A blockchain scanner and Alpha caller that scans the Solana blockchain in real time to identify interesting rising projects. Flux Terminal's mission is to become the only Crypto Alpha hub you need. We started our mission on Solana but we plan to expand to multiple blockchains in the near future.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Flux Terminal (FLUXT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Flux Terminal-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Flux Terminal (FLUXT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Flux Terminal (FLUXT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Flux Terminal-rahakkeelle.

Tarkista Flux Terminal-rahakkeen hintaennuste nyt!

FLUXT paikallisiin valuuttoihin

Flux Terminal (FLUXT) -rahakkeen tokenomiikka

Flux Terminal (FLUXT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FLUXT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Flux Terminal (FLUXT)”

Paljonko Flux Terminal (FLUXT) on arvoltaan tänään?
FLUXT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FLUXT-USD-parin nykyinen hinta?
FLUXT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Flux Terminal-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FLUXT markkina-arvo on $ 14.38K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FLUXT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FLUXT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M USD.
Mikä oli FLUXT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FLUXT saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli FLUXT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FLUXT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FLUXT-rahakkeen treidausvolyymi?
FLUXT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FLUXT tänä vuonna korkeammalle?
FLUXT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FLUXT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
