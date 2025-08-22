Lisätietoja FFM-rahakkeesta

FFM-rahakkeen hintatiedot

FFM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FFM-rahakkeen tokenomiikka

FFM-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Florence Finance Medici-logo

Florence Finance Medici – hinta (FFM)

Ei listattu

1FFM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00092757
$0.00092757$0.00092757
-3.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Florence Finance Medici (FFM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:07:52 (UTC+8)

Florence Finance Medici (FFM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.130709
$ 0.130709$ 0.130709

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.03%

-8.79%

-8.79%

Florence Finance Medici (FFM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FFM on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FFM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.130709, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FFM on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -3.03% 24 tunnin aikana ja -8.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Florence Finance Medici (FFM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 191.80K
$ 191.80K$ 191.80K

--
----

$ 927.57K
$ 927.57K$ 927.57K

206.78M
206.78M 206.78M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Florence Finance Medici-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 191.80K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FFM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 206.78M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 927.57K.

Florence Finance Medici (FFM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Florence Finance Medici – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Florence Finance Medici – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Florence Finance Medici – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Florence Finance Medici – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.03%
30 päivää$ 0+3.51%
60 päivää$ 0+43.88%
90 päivää$ 0--

Mikä on Florence Finance Medici (FFM)

Florence is an RWA platform that allows users to seamlessly integrate real-world yield into their cryptocurrency portfolio in the most transparent and sustainable way. By tokenizing real-world assets/collateral Florence enables their composability within DeFi.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Florence Finance Medici (FFM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Florence Finance Medici-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Florence Finance Medici (FFM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Florence Finance Medici (FFM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Florence Finance Medici-rahakkeelle.

Tarkista Florence Finance Medici-rahakkeen hintaennuste nyt!

FFM paikallisiin valuuttoihin

Florence Finance Medici (FFM) -rahakkeen tokenomiikka

Florence Finance Medici (FFM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FFM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Florence Finance Medici (FFM)”

Paljonko Florence Finance Medici (FFM) on arvoltaan tänään?
FFM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FFM-USD-parin nykyinen hinta?
FFM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Florence Finance Medici-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FFM markkina-arvo on $ 191.80K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FFM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FFM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 206.78M USD.
Mikä oli FFM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FFM saavutti ATH-hinnaksi 0.130709 USD.
Mikä oli FFM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FFM-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FFM-rahakkeen treidausvolyymi?
FFM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FFM tänä vuonna korkeammalle?
FFM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FFM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:07:52 (UTC+8)

Florence Finance Medici (FFM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.