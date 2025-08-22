Lisätietoja SN96-rahakkeesta

SN96-rahakkeen hintatiedot

SN96-rahakkeen tokenomiikka

SN96-rahakkeen hintaennuste

FLock OFF-logo

FLock OFF – hinta (SN96)

Ei listattu

1SN96 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.914838
$0.914838$0.914838
-2.60%1D
USD
Reaaliaikainen FLock OFF (SN96) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:10:38 (UTC+8)

FLock OFF (SN96) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.908641
$ 0.908641$ 0.908641
24 h:n matalin
$ 0.939416
$ 0.939416$ 0.939416
24 h:n korkein

$ 0.908641
$ 0.908641$ 0.908641

$ 0.939416
$ 0.939416$ 0.939416

$ 4.31
$ 4.31$ 4.31

$ 0.908641
$ 0.908641$ 0.908641

+0.01%

-2.61%

-15.34%

-15.34%

FLock OFF (SN96) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.914865. Viimeisen 24 tunnin aikana SN96 on vaihdellut alimmillaan $ 0.908641 ja korkeimmillaan $ 0.939416 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SN96-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.31, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.908641.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SN96 on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, -2.61% 24 tunnin aikana ja -15.34% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FLock OFF (SN96) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

--
----

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

1.23M
1.23M 1.23M

1,228,740.453965128
1,228,740.453965128 1,228,740.453965128

FLock OFF-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.12M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SN96-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.23M ja sen kokonaistarjonta on 1228740.453965128. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.12M.

FLock OFF (SN96) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana FLock OFF – USD -hinta muuttui $ -0.0245280554169285.
Viimeisten 30 päivän aikana FLock OFF – USD -hinnan muutos oli $ -0.4099508235.
Viimeisten 60 päivän aikana FLock OFF – USD -hinnan muutos oli $ -0.4175535346.
Viimeisten 90 päivän aikana FLock OFF – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0245280554169285-2.61%
30 päivää$ -0.4099508235-44.80%
60 päivää$ -0.4175535346-45.64%
90 päivää$ 0--

Mikä on FLock OFF (SN96)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

FLock OFF-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FLock OFF (SN96) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FLock OFF (SN96) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FLock OFF-rahakkeelle.

Tarkista FLock OFF-rahakkeen hintaennuste nyt!

SN96 paikallisiin valuuttoihin

FLock OFF (SN96) -rahakkeen tokenomiikka

FLock OFF (SN96) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SN96-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FLock OFF (SN96)”

Paljonko FLock OFF (SN96) on arvoltaan tänään?
SN96-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.914865 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SN96-USD-parin nykyinen hinta?
SN96 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.914865. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FLock OFF-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SN96 markkina-arvo on $ 1.12M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SN96-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SN96-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.23M USD.
Mikä oli SN96-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SN96 saavutti ATH-hinnaksi 4.31 USD.
Mikä oli SN96-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SN96-rahakkeen ATL-hinta oli 0.908641 USD.
Mikä on SN96-rahakkeen treidausvolyymi?
SN96-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SN96 tänä vuonna korkeammalle?
SN96 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SN96-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.