Flip Coin (FLIPCOIN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Flip Coin (FLIPCOIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Flip Coin (FLIPCOIN) -rahakkeen tiedot

Flipcoin is a meme coin built on the Solana blockchain, inspired by the playful concept of flipping coins and assets. Designed for community-driven fun, FLIP aims to bring lighthearted engagement to the crypto space. The token leverages Solana’s fast and low-cost transactions to enable seamless transfers and interactions within its ecosystem.

With a fixed total supply, FLIP tokens are distributed to support community initiatives, development, and partnerships. As a meme coin, Flipcoin thrives on community participation and social momentum. Check CoinGecko or trusted exchanges for real-time price, market cap, and trading volume. Always do your own research before engaging with any cryptocurrency.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.flipcoinsolana.com/

Flip Coin (FLIPCOIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Flip Coin (FLIPCOIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 23.58K
Kokonaistarjonta:
$ 999.90M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.90M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 23.58K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00081487
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00001995
Nykyinen hinta:
$ 0
Flip Coin (FLIPCOIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Flip Coin (FLIPCOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä FLIPCOIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FLIPCOIN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät FLIPCOIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FLIPCOIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

FLIPCOIN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne FLIPCOIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FLIPCOIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

