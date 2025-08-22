Flex Perpetuals – hinta (FDX)
Flex Perpetuals (FDX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $3.25. Viimeisen 24 tunnin aikana FDX on vaihdellut alimmillaan $ 3.19 ja korkeimmillaan $ 3.29 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.29, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 2.15.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FDX on muuttunut +0.68% viimeisen tunnin aikana, -0.55% 24 tunnin aikana ja -10.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Flex Perpetuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.81M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 865.52K ja sen kokonaistarjonta on 5000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.22M.
Tämän päivän aikana Flex Perpetuals – USD -hinta muuttui $ -0.018095971930246.
Viimeisten 30 päivän aikana Flex Perpetuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.1800051500.
Viimeisten 60 päivän aikana Flex Perpetuals – USD -hinnan muutos oli $ +1.2859255500.
Viimeisten 90 päivän aikana Flex Perpetuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.004911405022233.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.018095971930246
|-0.55%
|30 päivää
|$ -0.1800051500
|-5.53%
|60 päivää
|$ +1.2859255500
|+39.57%
|90 päivää
|$ -0.004911405022233
|-0.15%
Flex Perpetuals is a decentralized perpetual derivatives exchange built on the Base chain, designed to revolutionize trading within the DeFi ecosystem. It offers traders the ability to engage in perpetual contracts with high leverage, up to 1000x, without the need for KYC, ensuring privacy and accessibility. The platform stands out with features like gasless trading, which eliminates transaction fees, cross-margin collateral management for efficient capital use, and multi-asset collateral support, enhancing trading flexibility. Flex Perpetuals focuses on providing a user-friendly, secure, and transparent trading environment, leveraging partnerships with entities like Aerodrome, Chain-link, and Pyth for liquidity and price accuracy. The project aims to democratize market making by allowing all investors to participate in liquidity provision through the Flex Liquidity Pool (FLP), where they can earn significant yields from trading fees. Additionally, Flex Perpetuals introduces innovative tokenomics with $FDX as its governance and revenue share token, offering community incentives and fostering a sustainable ecosystem. The initiative is geared towards creating a vibrant community with ongoing engagement through contests and governance participation, ensuring continuous innovation and growth in the DeFi trading space. It's for traders, built by traders. Beginner to expert, everyone can have a great time with the Flex ecosystem. It has a vision to make the base trading smooth and user-friendly. There will be educational content by the Flex team in the future.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Flex Perpetuals (FDX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Flex Perpetuals (FDX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Flex Perpetuals-rahakkeelle.
Tarkista Flex Perpetuals-rahakkeen hintaennuste nyt!
Flex Perpetuals (FDX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FDX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
