Tutustu Flash Liquidity Token (FLP.1) -rahakkeen tokenomiikkaan MEXCissä. Lue lisää FLP.1-rahakkeen kokonaistarjonnasta, jakaumasta, markkina-arvosta, treidausvolyymista ja muusta. Pysy ajan tasalla reaaliaikaisten tietojen avulla nyt! Tutustu Flash Liquidity Token (FLP.1) -rahakkeen tokenomiikkaan MEXCissä. Lue lisää FLP.1-rahakkeen kokonaistarjonnasta, jakaumasta, markkina-arvosta, treidausvolyymista ja muusta. Pysy ajan tasalla reaaliaikaisten tietojen avulla nyt!