Flash – hinta (FLASH)

1FLASH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00389472
+0.30%1D
USD
Reaaliaikainen Flash (FLASH) -hintakaavio
Flash (FLASH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00368953
24 h:n matalin
$ 0.0040006
24 h:n korkein

$ 0.00368953
$ 0.0040006
$ 0.01571238
$ 0
-0.72%

+0.39%

-12.66%

-12.66%

Flash (FLASH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00389472. Viimeisen 24 tunnin aikana FLASH on vaihdellut alimmillaan $ 0.00368953 ja korkeimmillaan $ 0.0040006 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FLASH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01571238, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FLASH on muuttunut -0.72% viimeisen tunnin aikana, +0.39% 24 tunnin aikana ja -12.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Flash (FLASH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 389.49K
--
$ 389.49K
100.00M
99,999,154.918897
Flash-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 389.49K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FLASH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 99999154.918897. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 389.49K.

Flash (FLASH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Flash – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Flash – USD -hinnan muutos oli $ +0.0025012756.
Viimeisten 60 päivän aikana Flash – USD -hinnan muutos oli $ +0.0093806492.
Viimeisten 90 päivän aikana Flash – USD -hinnan muutos oli $ +0.0025895152428099349.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.39%
30 päivää$ +0.0025012756+64.22%
60 päivää$ +0.0093806492+240.86%
90 päivää$ +0.0025895152428099349+198.40%

Mikä on Flash (FLASH)

Flash Transfer a platform aimed at facilitating seamless money transfers between fiat and crypto ecosystems. The key highlights of the project include: Fiat-to-Crypto and Crypto-to-Fiat Transfers: Users can exchange fiat currencies for stablecoins (USDT, USDC, DAI) and vice versa through a network of one million partner merchants and payment APIs. Automatic Stablecoin Conversion: To protect against cryptocurrency price fluctuations, all crypto is automatically converted to stablecoins before being sent to the recipient. Wide Integration of Payment Services: The platform integrates services like Orange Money, Wave, Moov, Free, Togocom, Airtel, M-Pesa, and Afrimoney, among others, through a money transfer aggregator that provides access to recognized payment APIs. Low Fees: A 2% fee is applied to transactions, in addition to the fees from partnered money transfer services.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Flash-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Flash (FLASH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Flash (FLASH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Flash-rahakkeelle.

Tarkista Flash-rahakkeen hintaennuste nyt!

FLASH paikallisiin valuuttoihin

Flash (FLASH) -rahakkeen tokenomiikka

Flash (FLASH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FLASH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Flash (FLASH)”

Paljonko Flash (FLASH) on arvoltaan tänään?
FLASH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00389472 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FLASH-USD-parin nykyinen hinta?
FLASH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00389472. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Flash-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FLASH markkina-arvo on $ 389.49K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FLASH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FLASH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli FLASH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FLASH saavutti ATH-hinnaksi 0.01571238 USD.
Mikä oli FLASH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FLASH-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FLASH-rahakkeen treidausvolyymi?
FLASH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FLASH tänä vuonna korkeammalle?
FLASH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FLASH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
