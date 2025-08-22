Lisätietoja FLRETH-rahakkeesta

Flare Staked Ether-logo

Flare Staked Ether – hinta (FLRETH)

Ei listattu

1FLRETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4,384.41
$4,384.41$4,384.41
-1.10%1D
USD
Reaaliaikainen Flare Staked Ether (FLRETH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:43:14 (UTC+8)

Flare Staked Ether (FLRETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4,328.01
$ 4,328.01$ 4,328.01
24 h:n matalin
$ 4,450.55
$ 4,450.55$ 4,450.55
24 h:n korkein

$ 4,328.01
$ 4,328.01$ 4,328.01

$ 4,450.55
$ 4,450.55$ 4,450.55

$ 4,943.86
$ 4,943.86$ 4,943.86

$ 1,433.82
$ 1,433.82$ 1,433.82

-0.94%

-1.19%

-7.93%

-7.93%

Flare Staked Ether (FLRETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4,380.39. Viimeisen 24 tunnin aikana FLRETH on vaihdellut alimmillaan $ 4,328.01 ja korkeimmillaan $ 4,450.55 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FLRETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4,943.86, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,433.82.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FLRETH on muuttunut -0.94% viimeisen tunnin aikana, -1.19% 24 tunnin aikana ja -7.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Flare Staked Ether (FLRETH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 10.82M
$ 10.82M$ 10.82M

--
----

$ 10.82M
$ 10.82M$ 10.82M

2.47K
2.47K 2.47K

2,468.052053874557
2,468.052053874557 2,468.052053874557

Flare Staked Ether-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.82M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FLRETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.47K ja sen kokonaistarjonta on 2468.052053874557. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.82M.

Flare Staked Ether (FLRETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Flare Staked Ether – USD -hinta muuttui $ -53.144440697474.
Viimeisten 30 päivän aikana Flare Staked Ether – USD -hinnan muutos oli $ +669.0498176250.
Viimeisten 60 päivän aikana Flare Staked Ether – USD -hinnan muutos oli $ +4,017.2552309610.
Viimeisten 90 päivän aikana Flare Staked Ether – USD -hinnan muutos oli $ +1,793.929700167033.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -53.144440697474-1.19%
30 päivää$ +669.0498176250+15.27%
60 päivää$ +4,017.2552309610+91.71%
90 päivää$ +1,793.929700167033+69.36%

Mikä on Flare Staked Ether (FLRETH)

flrETH is a Flare-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Flare users and builders. By minting flrETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving Flare. flrETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use flrETH in DeFi on Flare as you normally would. flrETH has been live since October 31st, 2024, and has surpassed over $3M TVL — becoming one of the largest assets on Flare.

Flare Staked Ether (FLRETH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Flare Staked Ether-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Flare Staked Ether (FLRETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Flare Staked Ether (FLRETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Flare Staked Ether-rahakkeelle.

Tarkista Flare Staked Ether-rahakkeen hintaennuste nyt!

FLRETH paikallisiin valuuttoihin

Flare Staked Ether (FLRETH) -rahakkeen tokenomiikka

Flare Staked Ether (FLRETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FLRETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Flare Staked Ether (FLRETH)”

Paljonko Flare Staked Ether (FLRETH) on arvoltaan tänään?
FLRETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4,380.39 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FLRETH-USD-parin nykyinen hinta?
FLRETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 4,380.39. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Flare Staked Ether-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FLRETH markkina-arvo on $ 10.82M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FLRETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FLRETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.47K USD.
Mikä oli FLRETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FLRETH saavutti ATH-hinnaksi 4,943.86 USD.
Mikä oli FLRETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FLRETH-rahakkeen ATL-hinta oli 1,433.82 USD.
Mikä on FLRETH-rahakkeen treidausvolyymi?
FLRETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FLRETH tänä vuonna korkeammalle?
FLRETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FLRETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:43:14 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

