Fitmint – hinta (FITT)
--
--
+1.24%
+1.24%
Fitmint (FITT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FITT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FITT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0058737, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FITT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +1.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Fitmint-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.18K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FITT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 574.24M ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 264.42K.
Tämän päivän aikana Fitmint – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Fitmint – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Fitmint – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Fitmint – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|+2.16%
|60 päivää
|$ 0
|+1.28%
|90 päivää
|$ 0
|--
What is the project about? Fitmint is a first of it's kind free-to-play and move-to-earn game where you can earn rewards in crypto tokens and NFTs simply by walking and running. Our mission is to help people move everyday by making it fun and rewarding Fitmint's vision is to create world's largest community owned fitness economy where millions of people get fit everyday, get rewarded for their efforts and engage seamlessly with their favourite health/fitness brands. Fitmint is backed by General catalyst, iSeed, Kearny Jackson, Polygon Studios and many other marquee investors/advisors. What is the gameplay? Fitmint's gameplay is designed by keeping these 4 points at the center of it - It should help people get consistent with walking and running - It should be fun and rewarding - It should be simple and free to play for all kind of users, no matter whether they are from web2, web3 or web10 - It should help us build a sustainable token economy The gameplay starts with your personalised 3D avatar which comes along with 4 attributes: Level, Style, Strength and Charm. And each attribute is linked to a specific in-game behaviour of the user like participation in the challenges, avatar assets, referrals and so on. A combination of these 4 attributes decide how much FITT you would be earning everyday. What makes your project unique? With the free, fun and simple gameplay, Fitmint has the potential to onboard millions of users to it's ecosystem and reward them for their fitness efforts in a sustainable manner over a long term. What can your token be used for? FITT is the native utility token of Fitmint which is used: - To reward the fitmint app users for completing their daily fitness goals and levelling up in the gameplay - To participate in the fitness challenges for walking and running activites - To trade the avatar assets in the marketplace Check out our website for more details: https://fitmint.io/
Kuinka paljon Fitmint (FITT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Fitmint (FITT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Fitmint-rahakkeelle.
Tarkista Fitmint-rahakkeen hintaennuste nyt!
Fitmint (FITT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FITT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
