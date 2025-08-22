Lisätietoja CHIPPY-rahakkeesta

CHIPPY-rahakkeen hintatiedot

CHIPPY-rahakkeen valkoinen paperi

CHIPPY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CHIPPY-rahakkeen tokenomiikka

CHIPPY-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Fish N Chips-logo

Fish N Chips – hinta (CHIPPY)

Ei listattu

1CHIPPY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00230723
$0.00230723$0.00230723
-5.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Fish N Chips (CHIPPY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:28:48 (UTC+8)

Fish N Chips (CHIPPY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00217482
$ 0.00217482$ 0.00217482
24 h:n matalin
$ 0.00248125
$ 0.00248125$ 0.00248125
24 h:n korkein

$ 0.00217482
$ 0.00217482$ 0.00217482

$ 0.00248125
$ 0.00248125$ 0.00248125

$ 0.01633691
$ 0.01633691$ 0.01633691

$ 0
$ 0$ 0

-0.32%

-5.93%

-28.85%

-28.85%

Fish N Chips (CHIPPY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00230723. Viimeisen 24 tunnin aikana CHIPPY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00217482 ja korkeimmillaan $ 0.00248125 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CHIPPY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01633691, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CHIPPY on muuttunut -0.32% viimeisen tunnin aikana, -5.93% 24 tunnin aikana ja -28.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Fish N Chips (CHIPPY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

--
----

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,288.27
999,999,288.27 999,999,288.27

Fish N Chips-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.31M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CHIPPY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M ja sen kokonaistarjonta on 999999288.27. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.31M.

Fish N Chips (CHIPPY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Fish N Chips – USD -hinta muuttui $ -0.000145658893635786.
Viimeisten 30 päivän aikana Fish N Chips – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008757368.
Viimeisten 60 päivän aikana Fish N Chips – USD -hinnan muutos oli $ +0.0093658566.
Viimeisten 90 päivän aikana Fish N Chips – USD -hinnan muutos oli $ +0.0017149736051137536.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000145658893635786-5.93%
30 päivää$ -0.0008757368-37.95%
60 päivää$ +0.0093658566+405.94%
90 päivää$ +0.0017149736051137536+289.57%

Mikä on Fish N Chips (CHIPPY)

Solana based meme coin. Utility - every Friday we give away free meals of fish and chips to holders.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Fish N Chips (CHIPPY) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Fish N Chips-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Fish N Chips (CHIPPY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Fish N Chips (CHIPPY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Fish N Chips-rahakkeelle.

Tarkista Fish N Chips-rahakkeen hintaennuste nyt!

CHIPPY paikallisiin valuuttoihin

Fish N Chips (CHIPPY) -rahakkeen tokenomiikka

Fish N Chips (CHIPPY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CHIPPY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Fish N Chips (CHIPPY)”

Paljonko Fish N Chips (CHIPPY) on arvoltaan tänään?
CHIPPY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00230723 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CHIPPY-USD-parin nykyinen hinta?
CHIPPY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00230723. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Fish N Chips-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CHIPPY markkina-arvo on $ 2.31M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CHIPPY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CHIPPY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M USD.
Mikä oli CHIPPY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CHIPPY saavutti ATH-hinnaksi 0.01633691 USD.
Mikä oli CHIPPY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CHIPPY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CHIPPY-rahakkeen treidausvolyymi?
CHIPPY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CHIPPY tänä vuonna korkeammalle?
CHIPPY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CHIPPY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:28:48 (UTC+8)

Fish N Chips (CHIPPY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.