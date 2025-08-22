Lisätietoja FTX-rahakkeesta

FintruX-logo

FintruX – hinta (FTX)

Ei listattu

1FTX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00070633
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen FintruX (FTX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:46:41 (UTC+8)

FintruX (FTX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00070147
24 h:n matalin
$ 0.00080699
24 h:n korkein

$ 0.00070147
$ 0.00080699
$ 0.400752
$ 0
+0.00%

-12.47%

-22.58%

-22.58%

FintruX (FTX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00070633. Viimeisen 24 tunnin aikana FTX on vaihdellut alimmillaan $ 0.00070147 ja korkeimmillaan $ 0.00080699 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FTX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.400752, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FTX on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, -12.47% 24 tunnin aikana ja -22.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FintruX (FTX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 58.87K
--
$ 70.63K
83.35M
100,000,000.0
FintruX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 58.87K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FTX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 83.35M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 70.63K.

FintruX (FTX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana FintruX – USD -hinta muuttui $ -0.000100662468178354.
Viimeisten 30 päivän aikana FintruX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000000034.
Viimeisten 60 päivän aikana FintruX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000000668.
Viimeisten 90 päivän aikana FintruX – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000044649769014873.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000100662468178354-12.47%
30 päivää$ +0.0000000034+0.00%
60 päivää$ +0.0000000668+0.01%
90 päivää$ -0.0000044649769014873-0.62%

Mikä on FintruX (FTX)

Getting an unsecured loan can be easy, fast, and affordable with FintruX’s ecosystem of rated agencies, decentralized technology and revolutionary credit enhancements. Cost reduction is one of the most important motivations in securitization. It is often done via credit enhancement. We can apply the same principles to reduce the interest rate required by unsecured loans, making it attractive to both borrowers and lenders. Our goal at FintruX Network is to disrupt the way unsecured loans are being originated and administered.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

FintruX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FintruX (FTX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FintruX (FTX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FintruX-rahakkeelle.

Tarkista FintruX-rahakkeen hintaennuste nyt!

FTX paikallisiin valuuttoihin

FintruX (FTX) -rahakkeen tokenomiikka

FintruX (FTX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FTX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FintruX (FTX)”

Paljonko FintruX (FTX) on arvoltaan tänään?
FTX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00070633 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FTX-USD-parin nykyinen hinta?
FTX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00070633. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FintruX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FTX markkina-arvo on $ 58.87K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FTX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FTX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 83.35M USD.
Mikä oli FTX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FTX saavutti ATH-hinnaksi 0.400752 USD.
Mikä oli FTX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FTX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FTX-rahakkeen treidausvolyymi?
FTX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FTX tänä vuonna korkeammalle?
FTX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FTX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
