Finger Monkeys – hinta (FMT)
+1.17%
+13.26%
-24.70%
-24.70%
Finger Monkeys (FMT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FMT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FMT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01187124, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FMT on muuttunut +1.17% viimeisen tunnin aikana, +13.26% 24 tunnin aikana ja -24.70% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Finger Monkeys-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.34K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FMT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 650.23M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 22.05K.
Tämän päivän aikana Finger Monkeys – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Finger Monkeys – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Finger Monkeys – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Finger Monkeys – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+13.26%
|30 päivää
|$ 0
|-39.63%
|60 päivää
|$ 0
|+162.69%
|90 päivää
|$ 0
|--
FingerMonkeys is a Web3 gaming ecosystem that bridges traditional mini-games with blockchain rewards. Built on the Base network, it introduces FM Nodes (NFTs) that enable passive income from token minting, game events, and trading fees. The FMT token powers the platform by enabling game entry, advertising, governance, and developer licensing. FingerMonkeys blends meme culture with utility-driven DeFi and GameFi features. Unlike many Web3 games, it allows users to participate in thousands of HTML5 mini-game events using FMT, unlock exclusive rewards, and earn through FM Nodes. The platform also opens monetization for external game studios and crypto projects via in-game events. The FingerMonkeys project began in late 2023 with the goal of creating a playful yet rewarding ecosystem for Web3 gamers. Initially launched as a meme brand, it evolved into a gaming platform with tokenomics, NFTs, and a developer-focused infrastructure. By 2025, the team launched FMGames.io and began onboarding games and early users through Telegram game bots. FingerMonkeys plans to launch FMT on DEX and CEX in May 2025. The roadmap includes onboarding third-party developers, launching daily/weekly game events, releasing a DAO governance structure for FM Node holders, and expanding reward mechanisms. FMGames.io will continue to scale, integrating new games and strategic partnerships with crypto projects. FMT is the utility and reward token for the FingerMonkeys ecosystem. It is used to join game events, access exclusive tournaments, receive airdrops, pay for ad space, and stake for future rewards. Game developers use FMT for licensing and prize pools. A portion of event revenue also flows back to Apex FM Node holders in the form of USDC.
Kuinka paljon Finger Monkeys (FMT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Finger Monkeys (FMT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Finger Monkeys-rahakkeelle.
Tarkista Finger Monkeys-rahakkeen hintaennuste nyt!
Finger Monkeys (FMT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FMT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
