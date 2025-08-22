Lisätietoja FBX-rahakkeesta

Finblox – hinta (FBX)

Ei listattu

1FBX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Finblox (FBX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:53:15 (UTC+8)

Finblox (FBX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02451834
$ 0.02451834$ 0.02451834

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Finblox (FBX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FBX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FBX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02451834, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FBX on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Finblox (FBX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 32.62K
$ 32.62K$ 32.62K

--
----

$ 64.40K
$ 64.40K$ 64.40K

4.80B
4.80B 4.80B

9,467,196,555.349
9,467,196,555.349 9,467,196,555.349

Finblox-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 32.62K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FBX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.80B ja sen kokonaistarjonta on 9467196555.349. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 64.40K.

Finblox (FBX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Finblox – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Finblox – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Finblox – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Finblox – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+33.10%
60 päivää$ 0+59.36%
90 päivää$ 0--

Mikä on Finblox (FBX)

The utility aspect of the token is a core of FBX, which incentivizes users to hold FBX tokens and participate in our loyalty and reward programs. Some of the benefits of these programs include earning better rewards on their assets, receiving discounts, and subsidized fees on transactions such as those within the exchange of cryptocurrencies, payments, and transfers. FBX token is also a governance token designed to give its users various rights and privileges to vote on issues that govern the development and growth of the Finblox ecosystem. Finblox plans to implement voting power in 2024.

Finblox-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Finblox (FBX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Finblox (FBX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Finblox-rahakkeelle.

Tarkista Finblox-rahakkeen hintaennuste nyt!

FBX paikallisiin valuuttoihin

Finblox (FBX) -rahakkeen tokenomiikka

Finblox (FBX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FBX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Finblox (FBX)”

Paljonko Finblox (FBX) on arvoltaan tänään?
FBX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FBX-USD-parin nykyinen hinta?
FBX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Finblox-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FBX markkina-arvo on $ 32.62K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FBX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FBX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.80B USD.
Mikä oli FBX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FBX saavutti ATH-hinnaksi 0.02451834 USD.
Mikä oli FBX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FBX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FBX-rahakkeen treidausvolyymi?
FBX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FBX tänä vuonna korkeammalle?
FBX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FBX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.