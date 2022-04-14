Finance Vote (FVT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Finance Vote (FVT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Finance Vote (FVT) -rahakkeen tiedot

Finance.vote is the consensus layer for DeFi. It is a governance platform designed to introduce quadratic voting technologies and mechanisms for price discovery to decentralised finance. The platform pushes prediction markets and DAOs into new territories, where users can earn tokens for accurate price predictions and participating in governance decisions.

Virallinen verkkosivusto:
https://finance.vote

Finance Vote (FVT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Finance Vote (FVT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 109.73K
Kokonaistarjonta:
$ 990.39M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 204.71M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 530.84K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.093714
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00053605
Finance Vote (FVT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Finance Vote (FVT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä FVT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FVT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät FVT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FVT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

FVT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne FVT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FVT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

