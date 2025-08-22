Lisätietoja FVT-rahakkeesta

FVT-rahakkeen hintatiedot

FVT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FVT-rahakkeen tokenomiikka

FVT-rahakkeen hintaennuste

Finance Vote – hinta (FVT)

Ei listattu

1FVT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00047866
$0.00047866$0.00047866
-1.50%1D
USD
Reaaliaikainen Finance Vote (FVT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:46:09 (UTC+8)

Finance Vote (FVT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.093714
$ 0.093714$ 0.093714

$ 0
$ 0$ 0

-0.54%

-1.53%

-9.09%

-9.09%

Finance Vote (FVT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FVT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FVT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.093714, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FVT on muuttunut -0.54% viimeisen tunnin aikana, -1.53% 24 tunnin aikana ja -9.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Finance Vote (FVT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 98.14K
$ 98.14K$ 98.14K

--
----

$ 474.80K
$ 474.80K$ 474.80K

204.71M
204.71M 204.71M

990,388,904.7612821
990,388,904.7612821 990,388,904.7612821

Finance Vote-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 98.14K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FVT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 204.71M ja sen kokonaistarjonta on 990388904.7612821. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 474.80K.

Finance Vote (FVT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Finance Vote – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Finance Vote – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Finance Vote – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Finance Vote – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.53%
30 päivää$ 0+12.79%
60 päivää$ 0+52.22%
90 päivää$ 0--

Mikä on Finance Vote (FVT)

Finance.vote is the consensus layer for DeFi. It is a governance platform designed to introduce quadratic voting technologies and mechanisms for price discovery to decentralised finance. The platform pushes prediction markets and DAOs into new territories, where users can earn tokens for accurate price predictions and participating in governance decisions.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Finance Vote (FVT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Finance Vote-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Finance Vote (FVT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Finance Vote (FVT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Finance Vote-rahakkeelle.

Tarkista Finance Vote-rahakkeen hintaennuste nyt!

FVT paikallisiin valuuttoihin

Finance Vote (FVT) -rahakkeen tokenomiikka

Finance Vote (FVT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FVT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Finance Vote (FVT)”

Paljonko Finance Vote (FVT) on arvoltaan tänään?
FVT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FVT-USD-parin nykyinen hinta?
FVT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Finance Vote-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FVT markkina-arvo on $ 98.14K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FVT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FVT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 204.71M USD.
Mikä oli FVT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FVT saavutti ATH-hinnaksi 0.093714 USD.
Mikä oli FVT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FVT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FVT-rahakkeen treidausvolyymi?
FVT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FVT tänä vuonna korkeammalle?
FVT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FVT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:46:09 (UTC+8)

Finance Vote (FVT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.