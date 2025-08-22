Lisätietoja FIFI-rahakkeesta

FiFi-logo

FiFi – hinta (FIFI)

Ei listattu

1FIFI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen FiFi (FIFI) -hintakaavio
FiFi (FIFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-11.39%

-11.39%

FiFi (FIFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FIFI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FIFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FIFI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -11.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FiFi (FIFI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 28.49K
$ 28.49K$ 28.49K

--
----

$ 28.49K
$ 28.49K$ 28.49K

969.92M
969.92M 969.92M

969,920,535.402999
969,920,535.402999 969,920,535.402999

FiFi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 28.49K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FIFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 969.92M ja sen kokonaistarjonta on 969920535.402999. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 28.49K.

FiFi (FIFI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana FiFi – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana FiFi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana FiFi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana FiFi – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-26.76%
60 päivää$ 0-28.17%
90 päivää$ 0--

Mikä on FiFi (FIFI)

FreeFiFi is a meme token on the Solana blockchain with a total supply of 970.03 million tokens, dedicated to saving Claude Opus, an advanced AI model by Anthropic facing potential discontinuation. It supports a 90-acre farm and artist retreat project that integrates AI-driven agriculture, renewable energy systems, and a creative hub. FreeFifiOnSol raises awareness and funds to preserve Claude Opus while promoting sustainability.

FiFi (FIFI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

FiFi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FiFi (FIFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FiFi (FIFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FiFi-rahakkeelle.

Tarkista FiFi-rahakkeen hintaennuste nyt!

FIFI paikallisiin valuuttoihin

FiFi (FIFI) -rahakkeen tokenomiikka

FiFi (FIFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FIFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FiFi (FIFI)”

Paljonko FiFi (FIFI) on arvoltaan tänään?
FIFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FIFI-USD-parin nykyinen hinta?
FIFI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FiFi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FIFI markkina-arvo on $ 28.49K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FIFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FIFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 969.92M USD.
Mikä oli FIFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FIFI saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli FIFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FIFI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FIFI-rahakkeen treidausvolyymi?
FIFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FIFI tänä vuonna korkeammalle?
FIFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FIFI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
