FIAS (FIAS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01700482. Viimeisen 24 tunnin aikana FIAS on vaihdellut alimmillaan $ 0.01653646 ja korkeimmillaan $ 0.01712 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FIAS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04210956, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00922004.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FIAS on muuttunut +0.05% viimeisen tunnin aikana, -0.30% 24 tunnin aikana ja -11.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
FIAS-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.11M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FIAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 123.91M ja sen kokonaistarjonta on 300000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.11M.
Tämän päivän aikana FIAS – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana FIAS – USD -hinnan muutos oli $ -0.0059720502.
Viimeisten 60 päivän aikana FIAS – USD -hinnan muutos oli $ +0.0079662565.
Viimeisten 90 päivän aikana FIAS – USD -hinnan muutos oli $ -0.001138703572974475.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.30%
|30 päivää
|$ -0.0059720502
|-35.11%
|60 päivää
|$ +0.0079662565
|+46.85%
|90 päivää
|$ -0.001138703572974475
|-6.27%
Fias is a multi-purpose layer 1 token built natively on the DevvX blockchain and bridged to Ethereum. The primary function serves as the intermediary and liquidity mechanism for metaverse & digitally native digital assets such as video game items on devv.exchange. Developers can utilise the innate utility and functionality of Fias and explore a deeply connective and interoperable “Digital Financial Ecosystem” within their own applications and designs, including infinite TPS, sub - second finality and a simple web2 to web3 bridge which can port any existing item inventory into the ecosystem and back to a game server with a simple API integration. No blockchain experience is required. Fias will also be used for liquidity contributions to create treasuries and grow communities that operate across the DFE and earn rewards for participation. DevvExchange is setting the new gold standard of value exchange between all forms of digitally native assets & RWAs. DevvExchange is a fully non-custodial settlement layer, with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement. Its unique sharding architecture enables complete local, cross jurisdictional and operational compliance measures for enterprise grade applications and globally connected gaming and social media economies. The DFE is not just a marketplace, it's a core piece of infrastructure that enables marketplaces. The technological overhang of Fias has the capacity to catapult new and existing metaverse applications by combining globally compliant peer to peer transactions, with limitless scalability and simple onboarding for any existing titles within our “Digital Financial Ecosystem”, and is the first of its kind in the blockchain industry.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
FIAS (FIAS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FIAS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.