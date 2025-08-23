Lisätietoja FERRET-rahakkeesta

FERRET-rahakkeen hintatiedot

FERRET-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FERRET-rahakkeen tokenomiikka

FERRET-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Ferret AI-logo

Ferret AI – hinta (FERRET)

Ei listattu

1FERRET - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+13.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Ferret AI (FERRET) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:27:02 (UTC+8)

Ferret AI (FERRET) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00005765
$ 0.00005765$ 0.00005765
24 h:n matalin
$ 0.00006574
$ 0.00006574$ 0.00006574
24 h:n korkein

$ 0.00005765
$ 0.00005765$ 0.00005765

$ 0.00006574
$ 0.00006574$ 0.00006574

$ 0.00332326
$ 0.00332326$ 0.00332326

$ 0.00001924
$ 0.00001924$ 0.00001924

+1.64%

+13.61%

+44.37%

+44.37%

Ferret AI (FERRET) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00006592. Viimeisen 24 tunnin aikana FERRET on vaihdellut alimmillaan $ 0.00005765 ja korkeimmillaan $ 0.00006574 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FERRET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00332326, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001924.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FERRET on muuttunut +1.64% viimeisen tunnin aikana, +13.61% 24 tunnin aikana ja +44.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ferret AI (FERRET) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 65.74K
$ 65.74K$ 65.74K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ferret AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FERRET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 65.74K.

Ferret AI (FERRET) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Ferret AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Ferret AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000419538.
Viimeisten 60 päivän aikana Ferret AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000805200.
Viimeisten 90 päivän aikana Ferret AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+13.61%
30 päivää$ +0.0000419538+63.64%
60 päivää$ +0.0000805200+122.15%
90 päivää$ 0--

Mikä on Ferret AI (FERRET)

Ferret AI researchers quietly revealed ‘Ferret’. Ferret is a new open-source multimodal LLM that can use regions of images for queries.With this, and the recent rumors of an upgraded version of Siri at WWDC.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Ferret AI (FERRET) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Ferret AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ferret AI (FERRET) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ferret AI (FERRET) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ferret AI-rahakkeelle.

Tarkista Ferret AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

FERRET paikallisiin valuuttoihin

Ferret AI (FERRET) -rahakkeen tokenomiikka

Ferret AI (FERRET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FERRET-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ferret AI (FERRET)”

Paljonko Ferret AI (FERRET) on arvoltaan tänään?
FERRET-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00006592 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FERRET-USD-parin nykyinen hinta?
FERRET -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00006592. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ferret AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FERRET markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FERRET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FERRET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli FERRET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FERRET saavutti ATH-hinnaksi 0.00332326 USD.
Mikä oli FERRET-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FERRET-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00001924 USD.
Mikä on FERRET-rahakkeen treidausvolyymi?
FERRET-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FERRET tänä vuonna korkeammalle?
FERRET saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FERRET-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:27:02 (UTC+8)

Ferret AI (FERRET) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.