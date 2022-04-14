Fenix (FNX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Fenix (FNX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Fenix (FNX) -rahakkeen tiedot

Fenix is a next-generation MetaDEX powered by Blast Native Yield. It combines a powerful liquidity incentive engine, vote escrow governance model, and fast user experience.

The MetaDEX provides four important functions:

  1. It creates deep liquidity for traders to provide the best prices on swaps.

  2. Provides a system where protocols can build and maintain liquidity to incentivise trading of their tokens.

  3. It optimally aligns incentives between liquidity providers, traders, protocols and native token holders to drive a sustainable ecosystem.

  4. Maximises capital efficiency through a complete voting marketplace for liquidity that provides vote delegation, optimisation and reward compounding as a single protocol without additional fees.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.fenixfinance.io/

Fenix (FNX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Fenix (FNX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 19.44K
Kokonaistarjonta:
$ 160.15M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 20.16M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 154.41K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.078964
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00096419
Fenix (FNX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Fenix (FNX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä FNX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FNX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät FNX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FNX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

