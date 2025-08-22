Lisätietoja FNX-rahakkeesta

FNX-rahakkeen hintatiedot

FNX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FNX-rahakkeen tokenomiikka

FNX-rahakkeen hintaennuste

Fenix – hinta (FNX)

Ei listattu

1FNX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00095187
$0.00095187$0.00095187
+8.90%1D
USD
Reaaliaikainen Fenix (FNX) -hintakaavio
Fenix (FNX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.078964
$ 0.078964$ 0.078964

$ 0
$ 0$ 0

+1.58%

+8.50%

-0.43%

-0.43%

Fenix (FNX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FNX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FNX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.078964, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FNX on muuttunut +1.58% viimeisen tunnin aikana, +8.50% 24 tunnin aikana ja -0.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Fenix (FNX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 19.19K
$ 19.19K$ 19.19K

--
----

$ 152.44K
$ 152.44K$ 152.44K

20.16M
20.16M 20.16M

160,145,627.2755115
160,145,627.2755115 160,145,627.2755115

Fenix-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 19.19K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FNX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.16M ja sen kokonaistarjonta on 160145627.2755115. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 152.44K.

Fenix (FNX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Fenix – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Fenix – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Fenix – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Fenix – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+8.50%
30 päivää$ 0+18.75%
60 päivää$ 0+56.85%
90 päivää$ 0--

Mikä on Fenix (FNX)

Fenix is a next-generation MetaDEX powered by Blast Native Yield. It combines a powerful liquidity incentive engine, vote escrow governance model, and fast user experience. The MetaDEX provides four important functions: 1) It creates deep liquidity for traders to provide the best prices on swaps. 2) Provides a system where protocols can build and maintain liquidity to incentivise trading of their tokens. 3) It optimally aligns incentives between liquidity providers, traders, protocols and native token holders to drive a sustainable ecosystem. 4) Maximises capital efficiency through a complete voting marketplace for liquidity that provides vote delegation, optimisation and reward compounding as a single protocol without additional fees.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Fenix (FNX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Fenix-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Fenix (FNX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Fenix (FNX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Fenix-rahakkeelle.

Tarkista Fenix-rahakkeen hintaennuste nyt!

FNX paikallisiin valuuttoihin

Fenix (FNX) -rahakkeen tokenomiikka

Fenix (FNX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FNX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Fenix (FNX)”

Paljonko Fenix (FNX) on arvoltaan tänään?
FNX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FNX-USD-parin nykyinen hinta?
FNX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Fenix-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FNX markkina-arvo on $ 19.19K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FNX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FNX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.16M USD.
Mikä oli FNX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FNX saavutti ATH-hinnaksi 0.078964 USD.
Mikä oli FNX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FNX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FNX-rahakkeen treidausvolyymi?
FNX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FNX tänä vuonna korkeammalle?
FNX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FNX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Fenix (FNX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

