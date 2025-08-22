Lisätietoja FELICETTE-rahakkeesta

Felicette the Space Cat – hinta (FELICETTE)

Reaaliaikainen Felicette the Space Cat (FELICETTE) -hintakaavio
Felicette the Space Cat (FELICETTE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Felicette the Space Cat (FELICETTE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FELICETTE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FELICETTE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00185156, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FELICETTE on muuttunut -0.23% viimeisen tunnin aikana, -1.39% 24 tunnin aikana ja -21.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Felicette the Space Cat (FELICETTE) -rahakkeen markkinatiedot

Felicette the Space Cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.55K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FELICETTE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 688.63M ja sen kokonaistarjonta on 688627528.3. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.55K.

Felicette the Space Cat (FELICETTE) -rahakkeen hintahistoria USD

Mikä on Felicette the Space Cat (FELICETTE)

Felicette the Cat (FELICEETE) is a community-driven meme token inspired by the legendary Felicette, the first cat to venture into space. Born from enthusiasm but momentarily setback by its original developer's exit, Felicette's journey mirrors its namesake's pioneering spirit. The community's takeover transformed a challenging situation into a monumental success, catapulting the token from a mere $1,800 to a dazzling $1.2 million peak. This remarkable recovery and growth underscore Felicette's essence: resilience, unity, and the boundless potential of collective action. More than just a meme token, Felicette embodies the decentralized, grassroots dynamism that fuels the crypto world, showcasing the incredible outcomes possible when a community rallies behind a shared vision. Felicette the Cat stands as a symbol of innovation and community strength, continuing to explore new frontiers in the meme token ecosystem with transparency and engagement. Join us in the ongoing journey of Felicette, a token with a story as unique and inspiring as the spacefaring feline herself.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Virallinen verkkosivusto

Felicette the Space Cat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Felicette the Space Cat (FELICETTE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Felicette the Space Cat (FELICETTE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Felicette the Space Cat-rahakkeelle.

Tarkista Felicette the Space Cat-rahakkeen hintaennuste nyt!

Felicette the Space Cat (FELICETTE) -rahakkeen tokenomiikka

Felicette the Space Cat (FELICETTE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FELICETTE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Felicette the Space Cat (FELICETTE)"

Paljonko Felicette the Space Cat (FELICETTE) on arvoltaan tänään?
FELICETTE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FELICETTE-USD-parin nykyinen hinta?
FELICETTE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Felicette the Space Cat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FELICETTE markkina-arvo on $ 13.55K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FELICETTE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FELICETTE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 688.63M USD.
Mikä oli FELICETTE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FELICETTE saavutti ATH-hinnaksi 0.00185156 USD.
Mikä oli FELICETTE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FELICETTE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FELICETTE-rahakkeen treidausvolyymi?
FELICETTE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FELICETTE tänä vuonna korkeammalle?
FELICETTE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FELICETTE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
