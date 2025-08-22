Lisätietoja FATE-rahakkeesta

FATE-rahakkeen hintatiedot

FATE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FATE-rahakkeen tokenomiikka

FATE-rahakkeen hintaennuste

FATE on SUI-logo

FATE on SUI – hinta (FATE)

Ei listattu

1FATE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen FATE on SUI (FATE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:29:14 (UTC+8)

FATE on SUI (FATE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00195217
$ 0.00195217$ 0.00195217

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+22.43%

+22.43%

FATE on SUI (FATE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FATE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FATE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00195217, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FATE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +22.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FATE on SUI (FATE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.30K
$ 3.30K$ 3.30K

--
----

$ 3.30K
$ 3.30K$ 3.30K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

FATE on SUI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.30K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FATE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.30K.

FATE on SUI (FATE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana FATE on SUI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana FATE on SUI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana FATE on SUI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana FATE on SUI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+9.02%
60 päivää$ 0+105.49%
90 päivää$ 0--

Mikä on FATE on SUI (FATE)

$FATE is a meme coin built on the Sui blockchain that merges AI, fortune-telling, and Web3 culture for all the Degens out there. Users interact with the FATE Bot to ask questions—about life, trading, or memes—and receive mystic or absurd answers powered by real-time data. The project offers viral engagement, gamified predictions, and integrates physical and digital experiences for deeper community connection.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

FATE on SUI (FATE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

FATE on SUI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FATE on SUI (FATE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FATE on SUI (FATE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FATE on SUI-rahakkeelle.

Tarkista FATE on SUI-rahakkeen hintaennuste nyt!

FATE paikallisiin valuuttoihin

FATE on SUI (FATE) -rahakkeen tokenomiikka

FATE on SUI (FATE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FATE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FATE on SUI (FATE)”

Paljonko FATE on SUI (FATE) on arvoltaan tänään?
FATE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FATE-USD-parin nykyinen hinta?
FATE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FATE on SUI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FATE markkina-arvo on $ 3.30K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FATE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FATE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli FATE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FATE saavutti ATH-hinnaksi 0.00195217 USD.
Mikä oli FATE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FATE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FATE-rahakkeen treidausvolyymi?
FATE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FATE tänä vuonna korkeammalle?
FATE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FATE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.