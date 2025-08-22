Lisätietoja FA-rahakkeesta

Fate Adventure-logo

Fate Adventure – hinta (FA)

Ei listattu

1FA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.087735
$0.087735$0.087735
+3.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Fate Adventure (FA) -hintakaavio
Fate Adventure (FA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.084321
$ 0.084321$ 0.084321
24 h:n matalin
$ 0.088939
$ 0.088939$ 0.088939
24 h:n korkein

$ 0.084321
$ 0.084321$ 0.084321

$ 0.088939
$ 0.088939$ 0.088939

$ 2.04
$ 2.04$ 2.04

$ 0.075025
$ 0.075025$ 0.075025

-0.52%

+3.25%

+2.39%

+2.39%

Fate Adventure (FA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.087735. Viimeisen 24 tunnin aikana FA on vaihdellut alimmillaan $ 0.084321 ja korkeimmillaan $ 0.088939 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.04, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.075025.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FA on muuttunut -0.52% viimeisen tunnin aikana, +3.25% 24 tunnin aikana ja +2.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Fate Adventure (FA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 452.96K
$ 452.96K$ 452.96K

--
----

$ 876.97K
$ 876.97K$ 876.97K

5.17M
5.17M 5.17M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Fate Adventure-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 452.96K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.17M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 876.97K.

Fate Adventure (FA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Fate Adventure – USD -hinta muuttui $ +0.00276116.
Viimeisten 30 päivän aikana Fate Adventure – USD -hinnan muutos oli $ -0.0170356979.
Viimeisten 60 päivän aikana Fate Adventure – USD -hinnan muutos oli $ -0.0093612016.
Viimeisten 90 päivän aikana Fate Adventure – USD -hinnan muutos oli $ -0.11060010738671076.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00276116+3.25%
30 päivää$ -0.0170356979-19.41%
60 päivää$ -0.0093612016-10.66%
90 päivää$ -0.11060010738671076-55.76%

Mikä on Fate Adventure (FA)

Fate Adventure is a comprehensive intellectual property that forms the foundation for multiple product verticals, all unified under the FA token ecosystem. Our flagship, Fate Adventure RPG, is a fully on-chain, anime-style trainers-monsters game and the first dApp to implement an innovative revenue-sharing model. A portion of future dApp revenue will automatically be used to purchase FA tokens, generating sustained buying pressure that directly benefits token holders.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Fate Adventure (FA) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Fate Adventure-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Fate Adventure (FA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Fate Adventure (FA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Fate Adventure-rahakkeelle.

Tarkista Fate Adventure-rahakkeen hintaennuste nyt!

FA paikallisiin valuuttoihin

Fate Adventure (FA) -rahakkeen tokenomiikka

Fate Adventure (FA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Fate Adventure (FA)”

Paljonko Fate Adventure (FA) on arvoltaan tänään?
FA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.087735 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FA-USD-parin nykyinen hinta?
FA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.087735. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Fate Adventure-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FA markkina-arvo on $ 452.96K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.17M USD.
Mikä oli FA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FA saavutti ATH-hinnaksi 2.04 USD.
Mikä oli FA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.075025 USD.
Mikä on FA-rahakkeen treidausvolyymi?
FA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FA tänä vuonna korkeammalle?
FA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
