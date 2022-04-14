FartGPT (FARTGPT) -rahakkeen tokenomiikka
In a world hungry for computing power, one company dares to push the boundaries of energy and innovation. FartGPT is not just another tech company—it's a revolutionary force harnessing the untapped potential of beans and farts to generate the next era of AI-driven computing.
Through our breakthrough Bio-Gas Quantum Processing (BQP) technology, we convert natural emissions into high-efficiency, low-carbon AI power, making data processing faster, greener, and hilariously sustainable. Our state-of-the-art Fart-Powered Data Centers run on a proprietary gas-capture and turbine system, turning what was once wasted into an infinite source of energy for AI training and machine learning.
Backed by cutting-edge research and a commitment to renewable resources, FartGPT is turning digestion into digital transformation. Join us as we break wind—and break ground—on the future of computing.
FartGPT: Breaking wind, breaking barriers.
FartGPT (FARTGPT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu FartGPT (FARTGPT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
FartGPT (FARTGPT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
FartGPT (FARTGPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä FARTGPT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FARTGPT-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.