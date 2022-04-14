FartGPT (FARTGPT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu FartGPT (FARTGPT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
FartGPT (FARTGPT) -rahakkeen tiedot

In a world hungry for computing power, one company dares to push the boundaries of energy and innovation. FartGPT is not just another tech company—it's a revolutionary force harnessing the untapped potential of beans and farts to generate the next era of AI-driven computing.

Through our breakthrough Bio-Gas Quantum Processing (BQP) technology, we convert natural emissions into high-efficiency, low-carbon AI power, making data processing faster, greener, and hilariously sustainable. Our state-of-the-art Fart-Powered Data Centers run on a proprietary gas-capture and turbine system, turning what was once wasted into an infinite source of energy for AI training and machine learning.

Backed by cutting-edge research and a commitment to renewable resources, FartGPT is turning digestion into digital transformation. Join us as we break wind—and break ground—on the future of computing.

FartGPT: Breaking wind, breaking barriers.

https://fartgpt.online/

FartGPT (FARTGPT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu FartGPT (FARTGPT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 9.84K
Kokonaistarjonta:
$ 999.62M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.62M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 9.84K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
FartGPT (FARTGPT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

FartGPT (FARTGPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä FARTGPT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FARTGPT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät FARTGPT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FARTGPT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

FARTGPT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne FARTGPT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FARTGPT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.