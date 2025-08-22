Lisätietoja FARTGIRL-rahakkeesta

FARTGIRL-logo

FARTGIRL – hinta (FARTGIRL)

Ei listattu

1FARTGIRL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00121291
$0.00121291
-4.50%1D
USD
Reaaliaikainen FARTGIRL (FARTGIRL) -hintakaavio
FARTGIRL (FARTGIRL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00116575
$ 0.00116575
24 h:n matalin
$ 0.00126568
$ 0.00126568
24 h:n korkein

$ 0.00116575
$ 0.00116575

$ 0.00126568
$ 0.00126568

$ 0.01226974
$ 0.01226974

$ 0
$ 0

+0.23%

-3.61%

-4.90%

-4.90%

FARTGIRL (FARTGIRL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00121293. Viimeisen 24 tunnin aikana FARTGIRL on vaihdellut alimmillaan $ 0.00116575 ja korkeimmillaan $ 0.00126568 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FARTGIRL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01226974, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FARTGIRL on muuttunut +0.23% viimeisen tunnin aikana, -3.61% 24 tunnin aikana ja -4.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FARTGIRL (FARTGIRL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.21M
$ 1.21M

--
--

$ 1.21M
$ 1.21M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

FARTGIRL-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.21M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FARTGIRL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.21M.

FARTGIRL (FARTGIRL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana FARTGIRL – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana FARTGIRL – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005490379.
Viimeisten 60 päivän aikana FARTGIRL – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002160177.
Viimeisten 90 päivän aikana FARTGIRL – USD -hinnan muutos oli $ -0.0011186274167506303.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.61%
30 päivää$ -0.0005490379-45.26%
60 päivää$ -0.0002160177-17.80%
90 päivää$ -0.0011186274167506303-47.97%

Mikä on FARTGIRL (FARTGIRL)

FARTGIRL is the dynamic sidekick to FARTBOY, a meme token that has captured the attention of the crypto community with its unique blend of humor, trust, and a vibrant community spirit. FARTGIRL is not your typical superhero; she's a vigilante with a quirky and memorable power - her ability to wield the FART as a weapon against any adversary. Her special skill allows her to confuse, disarm, or even launch villains into retreat with a well-timed gas attack. In the world of cryptocurrencies, where seriousness often reigns, FARTGIRL brings laughter and light-heartedness, rallying a community around the joy of memes and the power of collective spirit.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

FARTGIRL (FARTGIRL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

FARTGIRL-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FARTGIRL (FARTGIRL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FARTGIRL (FARTGIRL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FARTGIRL-rahakkeelle.

Tarkista FARTGIRL-rahakkeen hintaennuste nyt!

FARTGIRL paikallisiin valuuttoihin

FARTGIRL (FARTGIRL) -rahakkeen tokenomiikka

FARTGIRL (FARTGIRL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FARTGIRL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FARTGIRL (FARTGIRL)”

Paljonko FARTGIRL (FARTGIRL) on arvoltaan tänään?
FARTGIRL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00121293 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FARTGIRL-USD-parin nykyinen hinta?
FARTGIRL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00121293. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FARTGIRL-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FARTGIRL markkina-arvo on $ 1.21M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FARTGIRL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FARTGIRL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli FARTGIRL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FARTGIRL saavutti ATH-hinnaksi 0.01226974 USD.
Mikä oli FARTGIRL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FARTGIRL-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FARTGIRL-rahakkeen treidausvolyymi?
FARTGIRL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FARTGIRL tänä vuonna korkeammalle?
FARTGIRL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FARTGIRL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
