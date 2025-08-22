Lisätietoja $FARTBOY-rahakkeesta

$FARTBOY-rahakkeen hintatiedot

$FARTBOY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

$FARTBOY-rahakkeen tokenomiikka

$FARTBOY-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Fartboy-logo

Fartboy – hinta ($FARTBOY)

Ei listattu

1$FARTBOY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01937863
$0.01937863$0.01937863
-0.20%1D
USD
Reaaliaikainen Fartboy ($FARTBOY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:42:28 (UTC+8)

Fartboy ($FARTBOY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01909007
$ 0.01909007$ 0.01909007
24 h:n matalin
$ 0.01978557
$ 0.01978557$ 0.01978557
24 h:n korkein

$ 0.01909007
$ 0.01909007$ 0.01909007

$ 0.01978557
$ 0.01978557$ 0.01978557

$ 0.194444
$ 0.194444$ 0.194444

$ 0.01095768
$ 0.01095768$ 0.01095768

-0.26%

-0.57%

-3.72%

-3.72%

Fartboy ($FARTBOY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01932703. Viimeisen 24 tunnin aikana $FARTBOY on vaihdellut alimmillaan $ 0.01909007 ja korkeimmillaan $ 0.01978557 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $FARTBOY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.194444, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01095768.

Lyhyen aikavälin tuloksissa $FARTBOY on muuttunut -0.26% viimeisen tunnin aikana, -0.57% 24 tunnin aikana ja -3.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Fartboy ($FARTBOY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 19.33M
$ 19.33M$ 19.33M

--
----

$ 19.33M
$ 19.33M$ 19.33M

999.39M
999.39M 999.39M

999,387,947.0636846
999,387,947.0636846 999,387,947.0636846

Fartboy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 19.33M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $FARTBOY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.39M ja sen kokonaistarjonta on 999387947.0636846. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.33M.

Fartboy ($FARTBOY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Fartboy – USD -hinta muuttui $ -0.00011181320903994.
Viimeisten 30 päivän aikana Fartboy – USD -hinnan muutos oli $ -0.0058048077.
Viimeisten 60 päivän aikana Fartboy – USD -hinnan muutos oli $ +0.0007997235.
Viimeisten 90 päivän aikana Fartboy – USD -hinnan muutos oli $ -0.016609579127771295.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00011181320903994-0.57%
30 päivää$ -0.0058048077-30.03%
60 päivää$ +0.0007997235+4.14%
90 päivää$ -0.016609579127771295-46.21%

Mikä on Fartboy ($FARTBOY)

Fartboy is a playful and community-focused cryptocurrency inspired by the comic book character. It is a token on the Solana network.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Fartboy ($FARTBOY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Fartboy-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Fartboy ($FARTBOY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Fartboy ($FARTBOY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Fartboy-rahakkeelle.

Tarkista Fartboy-rahakkeen hintaennuste nyt!

$FARTBOY paikallisiin valuuttoihin

Fartboy ($FARTBOY) -rahakkeen tokenomiikka

Fartboy ($FARTBOY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää $FARTBOY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Fartboy ($FARTBOY)”

Paljonko Fartboy ($FARTBOY) on arvoltaan tänään?
$FARTBOY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01932703 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on $FARTBOY-USD-parin nykyinen hinta?
$FARTBOY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01932703. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Fartboy-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen $FARTBOY markkina-arvo on $ 19.33M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on $FARTBOY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
$FARTBOY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.39M USD.
Mikä oli $FARTBOY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
$FARTBOY saavutti ATH-hinnaksi 0.194444 USD.
Mikä oli $FARTBOY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
$FARTBOY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01095768 USD.
Mikä on $FARTBOY-rahakkeen treidausvolyymi?
$FARTBOY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko $FARTBOY tänä vuonna korkeammalle?
$FARTBOY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso $FARTBOY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Fartboy ($FARTBOY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

