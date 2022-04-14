Fart Of The United States (FOTUS) -rahakkeen tokenomiikka
Fart Of The United States (FOTUS) is not just another token; it’s a movement designed to revolutionize the way we think about memes, humor, and the potential of decentralized finance. Built to bring a blast of laughter and epic energy to the ever-expanding crypto world, FOTUS is here to remind everyone that even in the serious business of blockchain technology, there’s always room for fun. With a community-first approach, a healthy dose of satire, and a commitment to shaking things up, FOTUS is set to make its mark in the digital world.
At its core, FOTUS is a decentralized meme token. This means it operates on blockchain technology, ensuring transparency, security, and accessibility for all its holders. But what truly sets it apart is its unique branding and playful spirit. The token embraces a lighthearted, comedic identity that resonates with people across the globe. In a space often dominated by technical jargon and intense market competition, FOTUS dares to be different by putting humor and community engagement at the forefront.
Fart Of The United States (FOTUS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Fart Of The United States (FOTUS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Fart Of The United States (FOTUS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Fart Of The United States (FOTUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä FOTUS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FOTUS-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät FOTUS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FOTUS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.