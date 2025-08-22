Fart Of The United States – hinta (FOTUS)
Fart Of The United States (FOTUS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00001844. Viimeisen 24 tunnin aikana FOTUS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00001839 ja korkeimmillaan $ 0.0000188 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FOTUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00039256, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000959.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FOTUS on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.68% 24 tunnin aikana ja -7.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Fart Of The United States-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.41K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FOTUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.17M ja sen kokonaistarjonta on 998168567.672184. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.41K.
Tämän päivän aikana Fart Of The United States – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Fart Of The United States – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000022549.
Viimeisten 60 päivän aikana Fart Of The United States – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000031410.
Viimeisten 90 päivän aikana Fart Of The United States – USD -hinnan muutos oli $ +0.000000075918267259478.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.68%
|30 päivää
|$ -0.0000022549
|-12.22%
|60 päivää
|$ +0.0000031410
|+17.03%
|90 päivää
|$ +0.000000075918267259478
|+0.41%
Fart Of The United States (FOTUS) is not just another token; it’s a movement designed to revolutionize the way we think about memes, humor, and the potential of decentralized finance. Built to bring a blast of laughter and epic energy to the ever-expanding crypto world, FOTUS is here to remind everyone that even in the serious business of blockchain technology, there’s always room for fun. With a community-first approach, a healthy dose of satire, and a commitment to shaking things up, FOTUS is set to make its mark in the digital world. At its core, FOTUS is a decentralized meme token. This means it operates on blockchain technology, ensuring transparency, security, and accessibility for all its holders. But what truly sets it apart is its unique branding and playful spirit. The token embraces a lighthearted, comedic identity that resonates with people across the globe. In a space often dominated by technical jargon and intense market competition, FOTUS dares to be different by putting humor and community engagement at the forefront.
Fart Of The United States (FOTUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FOTUS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
