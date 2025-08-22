Fame MMA – hinta (FAME)
Fame MMA (FAME) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FAME on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FAME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.550455, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FAME on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.36% 24 tunnin aikana ja +1.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Fame MMA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 107.20K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FAME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.50B ja sen kokonaistarjonta on 6502887433.454422. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 107.20K.
Tämän päivän aikana Fame MMA – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Fame MMA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Fame MMA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Fame MMA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
FAME MMA is the biggest in Europe freak fight federation and a premier combat sports organization that hosts events for celebrities, personalities, top YouTubers, Instagram, Twitch & TikTok superstars and famous professional athletes to fight each other. Founded in 2018, FAME has run 13 large events, with the upcoming FAME MMA 14 event taking place on the 14th of May. The primary concept behind every event is to bring famous idols to an environment that you would not normally see on a daily basis, which is the octagon, to fight in front of thousands of fans in the venue and even more viewers watching the live stream available as Pay-per-view service. FAME currently holds the top sales record in the number of sold PPV licenses in Europe.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
