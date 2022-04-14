FalconsInu (FALCON) -rahakkeen tokenomiikka
FalconsInu (FALCON) -rahakkeen tiedot
Falcons Inu is a blockchain-based project that integrates gaming, market making, and NFTs to build a comprehensive ecosystem. Central to this ecosystem are the Falcons Cards Game, a Market Making Solution, and an NFTs Marketplace. The project aims to offer users a diverse range of engaging and practical tools in the crypto space, combining entertainment with financial utility. The Falcons Cards Game provides an interactive and enjoyable experience, allowing players to engage with blockchain technology through a gamified approach. The Market Making Solution offers a sophisticated tool designed to enhance liquidity and stability within the crypto markets, catering to both individual and institutional needs. The NFTs Marketplace facilitates the creation, trading, and collection of digital assets, enabling users to explore and participate in the evolving world of NFTs.
Overall, Falcons Inu's purpose is to merge entertainment with practical applications in the crypto world, creating a dynamic and multifaceted platform that meets the needs of gamers, traders, and NFT enthusiasts alike.
FalconsInu (FALCON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu FalconsInu (FALCON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
FalconsInu (FALCON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
FalconsInu (FALCON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä FALCON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FALCON-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.