Fade Wallet Token (FWT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00017063. Viimeisen 24 tunnin aikana FWT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00017074 ja korkeimmillaan $ 0.00017665 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FWT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02836263, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00016312.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FWT on muuttunut -0.37% viimeisen tunnin aikana, -2.08% 24 tunnin aikana ja -3.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Fade Wallet Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 73.25K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FWT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 428.88M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 170.79K.
Tämän päivän aikana Fade Wallet Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Fade Wallet Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000633889.
Viimeisten 60 päivän aikana Fade Wallet Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000265636.
Viimeisten 90 päivän aikana Fade Wallet Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.00016272387906058495.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-2.08%
|30 päivää
|$ -0.0000633889
|-37.14%
|60 päivää
|$ -0.0000265636
|-15.56%
|90 päivää
|$ -0.00016272387906058495
|-48.81%
FadeWallet is an innovative custodial crypto wallet aimed at providing users with a convenient, secure, and functional tool for managing their cryptocurrency assets. The project's main features include: Key Features: Cross-chain swaps: Instant and easy cryptocurrency exchanges across different blockchains without the need for centralized exchanges. Risk Score System: An integrated risk assessment system for transactions to ensure user safety. Referral Program: A well-designed reward system for referring new users, benefiting both the referrer and the referred users. Fee Payments with FWT Token: The native FWT token allows users to pay transaction fees with a 30% discount. Telegram Integration: The ability to send cryptocurrency via Telegram usernames, simplifying the transfer process. P2P Platform: Enables users to buy and sell cryptocurrency directly with each other. Future Features: Including staking, futures trading, and more to expand user capabilities.
Fade Wallet Token (FWT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan.
