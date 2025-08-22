EZ1 TOKEN – hinta (EZ)
EZ1 TOKEN (EZ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00165546. Viimeisen 24 tunnin aikana EZ on vaihdellut alimmillaan $ 0.00159921 ja korkeimmillaan $ 0.00183193 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00531486, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa EZ on muuttunut -2.46% viimeisen tunnin aikana, -9.63% 24 tunnin aikana ja -8.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
EZ1 TOKEN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.70M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.81M ja sen kokonaistarjonta on 999812695.834573. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.70M.
Tämän päivän aikana EZ1 TOKEN – USD -hinta muuttui $ -0.000176467769616074.
Viimeisten 30 päivän aikana EZ1 TOKEN – USD -hinnan muutos oli $ +0.0015093603.
Viimeisten 60 päivän aikana EZ1 TOKEN – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004981012.
Viimeisten 90 päivän aikana EZ1 TOKEN – USD -hinnan muutos oli $ -0.000756277165095753.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.000176467769616074
|-9.63%
|30 päivää
|$ +0.0015093603
|+91.17%
|60 päivää
|$ +0.0004981012
|+30.09%
|90 päivää
|$ -0.000756277165095753
|-31.35%
Welcome to ez1.dev, where your ideas are transformed into reality in seconds. Our platform harnesses the power of AI and expert models to streamline the development of both frontend and backend applications, empowering you to design, develop, and launch projects effortlessly. Perfect for: Rapid prototyping and iterative development. Debugging and optimizing existing applications. Learning and experimenting with AI-enhanced coding.
