Lisätietoja EZ-rahakkeesta

EZ-rahakkeen hintatiedot

EZ-rahakkeen valkoinen paperi

EZ-rahakkeen virallinen verkkosivusto

EZ-rahakkeen tokenomiikka

EZ-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

EZ1 TOKEN-logo

EZ1 TOKEN – hinta (EZ)

Ei listattu

1EZ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00165543
$0.00165543$0.00165543
-9.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen EZ1 TOKEN (EZ) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:09:15 (UTC+8)

EZ1 TOKEN (EZ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00159921
$ 0.00159921$ 0.00159921
24 h:n matalin
$ 0.00183193
$ 0.00183193$ 0.00183193
24 h:n korkein

$ 0.00159921
$ 0.00159921$ 0.00159921

$ 0.00183193
$ 0.00183193$ 0.00183193

$ 0.00531486
$ 0.00531486$ 0.00531486

$ 0
$ 0$ 0

-2.46%

-9.63%

-8.09%

-8.09%

EZ1 TOKEN (EZ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00165546. Viimeisen 24 tunnin aikana EZ on vaihdellut alimmillaan $ 0.00159921 ja korkeimmillaan $ 0.00183193 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00531486, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EZ on muuttunut -2.46% viimeisen tunnin aikana, -9.63% 24 tunnin aikana ja -8.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

EZ1 TOKEN (EZ) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

--
----

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

999.81M
999.81M 999.81M

999,812,695.834573
999,812,695.834573 999,812,695.834573

EZ1 TOKEN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.70M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.81M ja sen kokonaistarjonta on 999812695.834573. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.70M.

EZ1 TOKEN (EZ) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana EZ1 TOKEN – USD -hinta muuttui $ -0.000176467769616074.
Viimeisten 30 päivän aikana EZ1 TOKEN – USD -hinnan muutos oli $ +0.0015093603.
Viimeisten 60 päivän aikana EZ1 TOKEN – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004981012.
Viimeisten 90 päivän aikana EZ1 TOKEN – USD -hinnan muutos oli $ -0.000756277165095753.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000176467769616074-9.63%
30 päivää$ +0.0015093603+91.17%
60 päivää$ +0.0004981012+30.09%
90 päivää$ -0.000756277165095753-31.35%

Mikä on EZ1 TOKEN (EZ)

Welcome to ez1.dev, where your ideas are transformed into reality in seconds. Our platform harnesses the power of AI and expert models to streamline the development of both frontend and backend applications, empowering you to design, develop, and launch projects effortlessly. Perfect for: Rapid prototyping and iterative development. Debugging and optimizing existing applications. Learning and experimenting with AI-enhanced coding.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

EZ1 TOKEN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon EZ1 TOKEN (EZ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko EZ1 TOKEN (EZ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita EZ1 TOKEN-rahakkeelle.

Tarkista EZ1 TOKEN-rahakkeen hintaennuste nyt!

EZ paikallisiin valuuttoihin

EZ1 TOKEN (EZ) -rahakkeen tokenomiikka

EZ1 TOKEN (EZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EZ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”EZ1 TOKEN (EZ)”

Paljonko EZ1 TOKEN (EZ) on arvoltaan tänään?
EZ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00165546 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EZ-USD-parin nykyinen hinta?
EZ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00165546. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on EZ1 TOKEN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EZ markkina-arvo on $ 1.70M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.81M USD.
Mikä oli EZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EZ saavutti ATH-hinnaksi 0.00531486 USD.
Mikä oli EZ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EZ-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on EZ-rahakkeen treidausvolyymi?
EZ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EZ tänä vuonna korkeammalle?
EZ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EZ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:09:15 (UTC+8)

EZ1 TOKEN (EZ) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.