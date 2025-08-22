Lisätietoja EXO-rahakkeesta

Exodus AI – hinta (EXO)

Ei listattu

1EXO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-4.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Exodus AI (EXO) -hintakaavio
Exodus AI (EXO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00724976
$ 0.00724976$ 0.00724976

$ 0
$ 0$ 0

+0.66%

-3.00%

-11.45%

-11.45%

Exodus AI (EXO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana EXO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EXO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00724976, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EXO on muuttunut +0.66% viimeisen tunnin aikana, -3.00% 24 tunnin aikana ja -11.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Exodus AI (EXO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 22.62K
$ 22.62K$ 22.62K

--
----

$ 22.62K
$ 22.62K$ 22.62K

988.98M
988.98M 988.98M

988,976,045.192434
988,976,045.192434 988,976,045.192434

Exodus AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 22.62K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EXO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 988.98M ja sen kokonaistarjonta on 988976045.192434. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 22.62K.

Exodus AI (EXO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Exodus AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Exodus AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Exodus AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Exodus AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.00%
30 päivää$ 0-23.83%
60 päivää$ 0+11.93%
90 päivää$ 0--

Mikä on Exodus AI (EXO)

AI-driven prediction markets powered by crowd wisdom & social media analytics. $EXO beta is now live - predict, earn, and earn points. Exodus AI is a revolutionary platform that combines artificial intelligence, social media analytics, and crowd wisdom to predict near-future outcomes of real-world events with unprecedented accuracy. Our advanced AI models process vast amounts of data from multiple sources, including social media trends, market indicators, and historical patterns, to generate highly accurate predictions about upcoming events. What sets us apart is our unique approach to combining machine learning with collective human intelligence. By aggregating insights from our community of expert predictors and validating them through our AI systems, we achieve prediction accuracy rates that consistently outperform traditional forecasting methods.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Exodus AI (EXO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Exodus AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Exodus AI (EXO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Exodus AI (EXO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Exodus AI-rahakkeelle.

Tarkista Exodus AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

EXO paikallisiin valuuttoihin

Exodus AI (EXO) -rahakkeen tokenomiikka

Exodus AI (EXO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EXO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Exodus AI (EXO)”

Paljonko Exodus AI (EXO) on arvoltaan tänään?
EXO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EXO-USD-parin nykyinen hinta?
EXO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Exodus AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EXO markkina-arvo on $ 22.62K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EXO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EXO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 988.98M USD.
Mikä oli EXO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EXO saavutti ATH-hinnaksi 0.00724976 USD.
Mikä oli EXO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EXO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on EXO-rahakkeen treidausvolyymi?
EXO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EXO tänä vuonna korkeammalle?
EXO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EXO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Exodus AI (EXO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

