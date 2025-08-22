Lisätietoja EXM-rahakkeesta

EXM-rahakkeen hintatiedot

EXM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

EXM-rahakkeen tokenomiikka

EXM-rahakkeen hintaennuste

EXMO Coin – hinta (EXM)

1EXM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00664207
+0.50%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana.
USD
Reaaliaikainen EXMO Coin (EXM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:27:35 (UTC+8)

EXMO Coin (EXM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00654485
24 h:n matalin
$ 0.00664247
24 h:n korkein

$ 0.00654485
$ 0.00664247
$ 0.101696
$ 0.00151815
+0.17%

+0.57%

-0.36%

-0.36%

EXMO Coin (EXM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00664207. Viimeisen 24 tunnin aikana EXM on vaihdellut alimmillaan $ 0.00654485 ja korkeimmillaan $ 0.00664247 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EXM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.101696, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00151815.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EXM on muuttunut +0.17% viimeisen tunnin aikana, +0.57% 24 tunnin aikana ja -0.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

EXMO Coin (EXM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 451.69K
--
$ 3.11M
68.00M
468,002,417.57
EXMO Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 451.69K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EXM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 68.00M ja sen kokonaistarjonta on 468002417.57. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.11M.

EXMO Coin (EXM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana EXMO Coin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana EXMO Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000387505.
Viimeisten 60 päivän aikana EXMO Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0016116644.
Viimeisten 90 päivän aikana EXMO Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.001919052732562638.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.57%
30 päivää$ -0.0000387505-0.58%
60 päivää$ -0.0016116644-24.26%
90 päivää$ -0.001919052732562638-22.41%

Mikä on EXMO Coin (EXM)

EXMO Coin is the utility token of the largest crypto exchange in Eastern Europe. The token's main goal is to optimise the user experience and enable access into the countless benefits of the EXMO exchange, such as reduced trading fees, higher Earn APY, etc.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

EXMO Coin (EXM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

EXMO Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon EXMO Coin (EXM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko EXMO Coin (EXM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita EXMO Coin-rahakkeelle.

Tarkista EXMO Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

EXM paikallisiin valuuttoihin

EXMO Coin (EXM) -rahakkeen tokenomiikka

EXMO Coin (EXM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EXM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”EXMO Coin (EXM)”

Paljonko EXMO Coin (EXM) on arvoltaan tänään?
EXM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00664207 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EXM-USD-parin nykyinen hinta?
EXM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00664207. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on EXMO Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EXM markkina-arvo on $ 451.69K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EXM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EXM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 68.00M USD.
Mikä oli EXM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EXM saavutti ATH-hinnaksi 0.101696 USD.
Mikä oli EXM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EXM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00151815 USD.
Mikä on EXM-rahakkeen treidausvolyymi?
EXM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EXM tänä vuonna korkeammalle?
EXM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EXM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:27:35 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.