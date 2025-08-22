Lisätietoja EXCC-rahakkeesta

ExchangeCoin-logo

ExchangeCoin – hinta (EXCC)

Ei listattu

1EXCC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04435867
$0.04435867
+52.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen ExchangeCoin (EXCC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:09:09 (UTC+8)

ExchangeCoin (EXCC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02896093
$ 0.02896093
24 h:n matalin
$ 0.04437875
$ 0.04437875
24 h:n korkein

$ 0.02896093
$ 0.02896093

$ 0.04437875
$ 0.04437875

$ 0.259997
$ 0.259997

$ 0
$ 0

+1.37%

+52.12%

+48.84%

+48.84%

ExchangeCoin (EXCC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.04435867. Viimeisen 24 tunnin aikana EXCC on vaihdellut alimmillaan $ 0.02896093 ja korkeimmillaan $ 0.04437875 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EXCC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.259997, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EXCC on muuttunut +1.37% viimeisen tunnin aikana, +52.12% 24 tunnin aikana ja +48.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ExchangeCoin (EXCC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.36M
$ 1.36M

--
--

$ 1.42M
$ 1.42M

30.54M
30.54M

32,000,000.0
32,000,000.0

ExchangeCoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.36M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EXCC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 30.54M ja sen kokonaistarjonta on 32000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.42M.

ExchangeCoin (EXCC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ExchangeCoin – USD -hinta muuttui $ +0.01519829.
Viimeisten 30 päivän aikana ExchangeCoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0370527526.
Viimeisten 60 päivän aikana ExchangeCoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0442794054.
Viimeisten 90 päivän aikana ExchangeCoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.022609972264313935.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.01519829+52.12%
30 päivää$ +0.0370527526+83.53%
60 päivää$ +0.0442794054+99.82%
90 päivää$ +0.022609972264313935+103.96%

Mikä on ExchangeCoin (EXCC)

TheEXCCcoin was created in 2017 to provide finance in support of an idea to build a decentralised exchange platform. The platform was developed to offer services to semi-professional cryptocurrency traders. The Exchange Coin is one of the rare cryptocurrencies with a value reflected in the features of real products. It is similar to the traditional market and stock exchange setting. This project has been developed based on a solid foundation and innovative plans which is aimed at providing long-term benefits to all holders of theEXCCcoins.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ExchangeCoin (EXCC) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

ExchangeCoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ExchangeCoin (EXCC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ExchangeCoin (EXCC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ExchangeCoin-rahakkeelle.

Tarkista ExchangeCoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

EXCC paikallisiin valuuttoihin

ExchangeCoin (EXCC) -rahakkeen tokenomiikka

ExchangeCoin (EXCC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EXCC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ExchangeCoin (EXCC)”

Paljonko ExchangeCoin (EXCC) on arvoltaan tänään?
EXCC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04435867 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EXCC-USD-parin nykyinen hinta?
EXCC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04435867. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ExchangeCoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EXCC markkina-arvo on $ 1.36M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EXCC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EXCC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 30.54M USD.
Mikä oli EXCC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EXCC saavutti ATH-hinnaksi 0.259997 USD.
Mikä oli EXCC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EXCC-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on EXCC-rahakkeen treidausvolyymi?
EXCC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EXCC tänä vuonna korkeammalle?
EXCC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EXCC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.