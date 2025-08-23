Lisätietoja EXAWBTC-rahakkeesta

Exactly WBTC-logo

Exactly WBTC – hinta (EXAWBTC)

Ei listattu

1EXAWBTC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$116,769
$116,769$116,769
+3.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Exactly WBTC (EXAWBTC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:24:42 (UTC+8)

Exactly WBTC (EXAWBTC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 111,901
$ 111,901$ 111,901
24 h:n matalin
$ 117,028
$ 117,028$ 117,028
24 h:n korkein

$ 111,901
$ 111,901$ 111,901

$ 117,028
$ 117,028$ 117,028

$ 123,867
$ 123,867$ 123,867

$ 26,116
$ 26,116$ 26,116

-0.35%

+3.27%

-1.06%

-1.06%

Exactly WBTC (EXAWBTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $116,769. Viimeisen 24 tunnin aikana EXAWBTC on vaihdellut alimmillaan $ 111,901 ja korkeimmillaan $ 117,028 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EXAWBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 123,867, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 26,116.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EXAWBTC on muuttunut -0.35% viimeisen tunnin aikana, +3.27% 24 tunnin aikana ja -1.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Exactly WBTC (EXAWBTC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

--
----

Exactly WBTC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EXAWBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on . Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 0.00.

Exactly WBTC (EXAWBTC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Exactly WBTC – USD -hinta muuttui $ +3,682.13.
Viimeisten 30 päivän aikana Exactly WBTC – USD -hinnan muutos oli $ -1,702.0132671000.
Viimeisten 60 päivän aikana Exactly WBTC – USD -hinnan muutos oli $ +16,771.3913472000.
Viimeisten 90 päivän aikana Exactly WBTC – USD -hinnan muutos oli $ +7,910.85676761.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +3,682.13+3.27%
30 päivää$ -1,702.0132671000-1.45%
60 päivää$ +16,771.3913472000+14.36%
90 päivää$ +7,910.85676761+7.27%

Mikä on Exactly WBTC (EXAWBTC)

Exactly WBTC (EXAWBTC) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Exactly WBTC-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Exactly WBTC (EXAWBTC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Exactly WBTC (EXAWBTC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Exactly WBTC-rahakkeelle.

Tarkista Exactly WBTC-rahakkeen hintaennuste nyt!

EXAWBTC paikallisiin valuuttoihin

Exactly WBTC (EXAWBTC) -rahakkeen tokenomiikka

Exactly WBTC (EXAWBTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EXAWBTC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Exactly WBTC (EXAWBTC)”

Paljonko Exactly WBTC (EXAWBTC) on arvoltaan tänään?
EXAWBTC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 116,769 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EXAWBTC-USD-parin nykyinen hinta?
EXAWBTC -USD-parin nykyinen hinta on $ 116,769. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Exactly WBTC-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EXAWBTC markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EXAWBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EXAWBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli EXAWBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EXAWBTC saavutti ATH-hinnaksi 123,867 USD.
Mikä oli EXAWBTC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EXAWBTC-rahakkeen ATL-hinta oli 26,116 USD.
Mikä on EXAWBTC-rahakkeen treidausvolyymi?
EXAWBTC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EXAWBTC tänä vuonna korkeammalle?
EXAWBTC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EXAWBTC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Exactly WBTC (EXAWBTC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.