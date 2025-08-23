Lisätietoja EXAOP-rahakkeesta

EXAOP-rahakkeen hintatiedot

EXAOP-rahakkeen valkoinen paperi

EXAOP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

EXAOP-rahakkeen tokenomiikka

EXAOP-rahakkeen hintaennuste

Exactly Optimism – hinta (EXAOP)

1EXAOP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.78328
$0.78328$0.78328
+9.60%1D
Reaaliaikainen Exactly Optimism (EXAOP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:24:26 (UTC+8)

Exactly Optimism (EXAOP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.68826
$ 0.68826$ 0.68826
24 h:n matalin
$ 0.773063
$ 0.773063$ 0.773063
24 h:n korkein

$ 0.68826
$ 0.68826$ 0.68826

$ 0.773063
$ 0.773063$ 0.773063

$ 4.85
$ 4.85$ 4.85

$ 0.463537
$ 0.463537$ 0.463537

+1.51%

+9.69%

+7.65%

+7.65%

Exactly Optimism (EXAOP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.78328. Viimeisen 24 tunnin aikana EXAOP on vaihdellut alimmillaan $ 0.68826 ja korkeimmillaan $ 0.773063 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EXAOP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.85, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.463537.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EXAOP on muuttunut +1.51% viimeisen tunnin aikana, +9.69% 24 tunnin aikana ja +7.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Exactly Optimism (EXAOP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 273.34K
$ 273.34K$ 273.34K

0.00
0.00 0.00

348,963.5069783574
348,963.5069783574 348,963.5069783574

Exactly Optimism-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EXAOP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 348963.5069783574. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 273.34K.

Exactly Optimism (EXAOP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Exactly Optimism – USD -hinta muuttui $ +0.068304.
Viimeisten 30 päivän aikana Exactly Optimism – USD -hinnan muutos oli $ +0.0535536368.
Viimeisten 60 päivän aikana Exactly Optimism – USD -hinnan muutos oli $ +0.4335441484.
Viimeisten 90 päivän aikana Exactly Optimism – USD -hinnan muutos oli $ +0.02428001.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.068304+9.69%
30 päivää$ +0.0535536368+6.84%
60 päivää$ +0.4335441484+55.35%
90 päivää$ +0.02428001+3.20%

Mikä on Exactly Optimism (EXAOP)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Exactly Optimism (EXAOP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Exactly Optimism-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Exactly Optimism (EXAOP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Exactly Optimism (EXAOP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Exactly Optimism-rahakkeelle.

Tarkista Exactly Optimism-rahakkeen hintaennuste nyt!

EXAOP paikallisiin valuuttoihin

Exactly Optimism (EXAOP) -rahakkeen tokenomiikka

Exactly Optimism (EXAOP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EXAOP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Exactly Optimism (EXAOP)”

Paljonko Exactly Optimism (EXAOP) on arvoltaan tänään?
EXAOP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.78328 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EXAOP-USD-parin nykyinen hinta?
EXAOP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.78328. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Exactly Optimism-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EXAOP markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EXAOP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EXAOP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli EXAOP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EXAOP saavutti ATH-hinnaksi 4.85 USD.
Mikä oli EXAOP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EXAOP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.463537 USD.
Mikä on EXAOP-rahakkeen treidausvolyymi?
EXAOP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EXAOP tänä vuonna korkeammalle?
EXAOP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EXAOP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:24:26 (UTC+8)

