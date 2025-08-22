Lisätietoja BCDT-rahakkeesta

EvidenZ – hinta (BCDT)

1BCDT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02456643
$0.02456643$0.02456643
0.00%1D
Reaaliaikainen EvidenZ (BCDT) -hintakaavio
EvidenZ (BCDT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.454986
$ 0.454986$ 0.454986

$ 0.00256645
$ 0.00256645$ 0.00256645

--

--

-8.22%

-8.22%

EvidenZ (BCDT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02456643. Viimeisen 24 tunnin aikana BCDT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BCDT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.454986, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00256645.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BCDT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -8.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

EvidenZ (BCDT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 846.12K
$ 846.12K$ 846.12K

--
----

$ 886.12K
$ 886.12K$ 886.12K

34.44M
34.44M 34.44M

36,070,279.46467102
36,070,279.46467102 36,070,279.46467102

EvidenZ-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 846.12K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BCDT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 34.44M ja sen kokonaistarjonta on 36070279.46467102. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 886.12K.

EvidenZ (BCDT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana EvidenZ – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana EvidenZ – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006324848.
Viimeisten 60 päivän aikana EvidenZ – USD -hinnan muutos oli $ +0.0010614368.
Viimeisten 90 päivän aikana EvidenZ – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0006324848+2.57%
60 päivää$ +0.0010614368+4.32%
90 päivää$ 0--

Mikä on EvidenZ (BCDT)

Blockchain Certified Data Token (BCDT) is the token linked to the EvidenZ framework, used by the company BCdiploma to allow hundreds of institutions to issue diplomas in a digital, decentralized and secure way. The BCDT is required to issue each certificate on any blockchain. It is a utility token: for each certification, part of the BCDT used is burned by the smart contract of the EvidenZ ecosystem, reducing its total quantity. 40M BCDTs were issued during an ICO in January 2018: no more BCDTs will be issued after this date.

EvidenZ-rahakkeen hintaennuste (USD)

EvidenZ (BCDT) -rahakkeen tokenomiikka

EvidenZ (BCDT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BCDT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”EvidenZ (BCDT)”

Paljonko EvidenZ (BCDT) on arvoltaan tänään?
BCDT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02456643 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BCDT-USD-parin nykyinen hinta?
BCDT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02456643. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on EvidenZ-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BCDT markkina-arvo on $ 846.12K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BCDT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BCDT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 34.44M USD.
Mikä oli BCDT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BCDT saavutti ATH-hinnaksi 0.454986 USD.
Mikä oli BCDT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BCDT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00256645 USD.
Mikä on BCDT-rahakkeen treidausvolyymi?
BCDT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BCDT tänä vuonna korkeammalle?
BCDT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BCDT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
